La réaction de la FIFA après la mort des 125 supporters en Indonésie

Le président de la FIFA a réagi ce dimanche au drame survenu à l’issue du derby entre Arema et Persebaya, en Indonésie et qui a entraîné la mort d’au moins 125 personnes.

Le président de la FIFA a affiché sa tristesse. «Le monde du football est en état de choc en raison des incidents tragiques qui se sont produits en Indonésie, à la fin du match entre Arema et Persebaya au stade Kanjuruhan», a commencé par dire Gianni Infantino.

«C’est un jour sombre pour tous ceux qui sont liés au football et une tragédie qui n’a aucune explication. J’offre mes sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes qui ont perdu la vie à la suite de cet incident tragique».

«Ensemble avec la FIFA et la communauté du football, toutes nos pensées et nos prières vont aux victimes, aux blessés, au peuple indonésien, à la Confédération asiatique de football, à l’Association indonésienne de football et à la Ligue de football en cette période difficile», a-t-il ajouté.

