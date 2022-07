L’ancien entraîneur du Benfica, Rui Vitoria, nommé sélectionneur de l’Égypte

L’ancien entraîneur portugais du Benfica Lisbonne Rui Vitoria a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte mardi, a annoncé mardi la Fédération égyptienne (EFA).

Rui Vitoria succède à Ehab Galal, limogé en juin dernier, seulement deux mois après sa prise de fonction, pour mauvais résultats. Galal avait pris la tête de la sélection il y a trois mois après le limogeage du Portugais Carlos Queiroz après l’échec des Pharaons en finale de la CAN 2021 face au Sénégal.

« La Fédération égyptienne de football a conclu un accord définitif avec le Portugais Rui Vitoria pour diriger l’équipe nationale égyptienne pour les quatre prochaines années » a indiqué l’EFA sur Twitter.

À la tête du Benfica, où il a passé quatre saisons (2015-2019) Rui Vitoria a décroché trois titres de champion du Portugal (2016, 2017, 2019). De 2019 à 2020, le technicien s’est ensuite expatrié en Arabie saoudite où il a pris les commandes de l’équipe d’A-Nassr avec un certain succès puisqu’il y a remporté le championnat en 2019 et la Supercoupe d’Arabie saoudite en 2020. En 2021, l’ancien milieu de terrain s’était engagé avec le Spartak Moscou avant que son contrat ne soit finalement résilié au bout de six mois.

Un pari pour l’Égypte

Joueur de niveau modeste lorsqu’il était encore en activité, Rui Vitoria a tout d’un pari pour la Fédération égyptienne. Entraîneur depuis une quinzaine d’années, Vitoria affiche jusqu’ici un CV plutôt succinct, si ce n’est son expérience avec Benfica qui reste le point culminant de sa carrière. À 52 ans, il va ainsi pour la première fois se retrouver aux manettes d’une sélection nationale de premier plan. Il s’est engagé jusqu’en 2026.

L’Égypte ne participera pas à la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre – 18 décembre), après avoir échoué à se qualifier face au Sénégal en mars dernier lors d’un match aux airs de revanche de la finale de la dernière CAN. Les Pharaons restent par ailleurs sur une défaite contre l’Éthiopie (2-0) dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023.

Melv

