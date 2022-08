L’artiste congolais Gims signe «Arhbo», l’un des hymnes du Mondial 2022 au Qatar

La Fifa a dévoilé, dans la soirée du vendredi au samedi 20 août, sur YouTube l’un des hymnes de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre). Ce titre, intitulé « Arhbo », est chanté en duo par le rappeur congolais Gims et par Ozuna, un chanteur portoricain de trap latino et de reggeaton. Le morceau mélange des paroles en anglais, en arabe, en espagnol et en français. Gims, membre du groupe Sexion d’Assaut, était auparavant connu sous le nom de Maître Gims. Né à Kinshasa, le chanteur a vécu presque toute sa vie en France. En avril, la Fifa avait dévoilé un premier hymne officiel du Mondial 2022, « Hayya Hayya (Better Together) », chanté par la chanteuse américaine de R&B Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido, star de l’afrobeat, et la Qatarienne Aisha.

