Le footballeur zambien Rainford Kalaba est décédé dans un accident de circulation

L’ancien footballeur zambien et milieu de terrain du TP Mazembe, Rainford Kalaba est décédé, ce samedi 13 avril 2024, dans un accident de la circulation entre Kafwe et Lusaka en Zambie

L’ex-footballeur zambien et emblématique milieu de terrain du TP Mazembe, Rainford Kalaba, âgé de 37 ans, a perdu la vie dans un grave accident de la circulation survenu ce samedi 13 avril 2024, entre Kafwe et Lusaka en Zambie. Sa voiture est entrée en collision avec un camion. L’accident a également coûté la vie à une passagère présente dans son véhicule. La nouvelle du décès tragique de Rainford Kalaba, secoue la communauté sportive.

Initialement hospitalisé dans un état critique à la suite de l’accident, Kalaba a finalement succombé à ses blessures, plongeant ses proches, ses fans et ses collègues dans une profonde tristesse. La nouvelle de son hospitalisation avait été relayée par Frédéric Kitengie, Directeur Sportif et Manager Général du TP Mazembe, qui avait appelé à des prières pour son rétablissement.

‘’Quelle perte ! Rainford Kalaba n’a pas survécu à un accident de circulation ce samedi 13 avril en Zambie entre Kafwe et Lusaka’’, a fait savoir le TP Mazembe dans une déclaration officielle, exprimant ainsi la douleur et la tristesse ressenties par toute la communauté sportive. Le club a également exprimé ses condoléances à la famille de Kalaba et à tous ceux touchés par cette tragédie.

La carrière de Kalaba au TP Mazembe a été une épopée marquée par de nombreux succès, ce qui en a fait l’un des footballeurs les plus respectés de Lubumbashi. Sa mort subite laisse un vide immense dans le football zambien et africain, où il était admiré pour son talent exceptionnel et son leadership sur le terrain.

Né le 14 août 1986, Rainford Kalaba restera à jamais une légende du football zambien. Il a brillé en tant que milieu de terrain pour le club de la Linafoot, TP Mazembe, avant de se distinguer en tant qu’ailier droit. Surnommé “Maestro” par les supporters du TP Mazembe, Kalaba a remporté tous les trophées majeurs avec le club, notamment neuf titres de LINAFOOT, trois Supercoupes de la RDC, une Ligue des champions de la CAF, deux Coupes de la CAF et deux Supercoupes de la CAF.