Le geste émouvant de Jordi Alba avec les fans de Barcelone en milieu de matinée

Jordi Alba a participé à une autre défaite du club catalan en Ligue des champions.

Barcelone a subi sa deuxième défaite en UEFA Champions League après avoir disputé la troisième journée contre l’Inter Milan. Le résultat était au minimum, un 1-0 pour les Italiens, à leur domicile, le stade San Siro.

Cependant, Jordi Alba a été le protagoniste d’un geste applaudi dans la matinée catalane à la sortie de la cité sportive Joan Gamper.

Une fois le match à Milan, qui a suscité la polémique, terminé, l’équipe du Barça, dont Jordi Alba, a pris un avion pour Barcelone, où ils ont atterri à l’aéroport d’El Prat vers trois heures du matin et sont arrivés aux sports. ville Joan Gamper une demi-heure plus tard.

Là, vers quatre heures du matin, les joueurs et le staff technique sont partis avec leurs voitures jusqu’à leurs domiciles respectifs et ont rencontré plusieurs supporters à la sortie qui les attendaient pour les encourager. Aucune voiture ne s’est arrêtée, sauf celle de l’ ancien joueur du Valencia C. F.

Le geste particulier de Jordi Alba

Jordi Alba, qui conduisait une voiture d’une marque célèbre, a vu qu’une famille lui criait d’arrêter avant de reprendre le chemin du retour : «S’il vous plaît, Jordi».

Ce à quoi le défenseur du Barça n’a pas hésité à le faire et a répondu en s’arrêtant sur place, où il a signé plusieurs autographes malgré l’heure de la matinée qu’il était à ce moment-là. Un geste que les fans, sans hésiter, ont apprécié : «Merci beaucoup.»

Les prochains engagements de Barcelone

Le prochain match qui attend ceux menés par Xavi Hernández est contre le Celta de Vigo, dimanche prochain 9 octobre à 21h00 en Espagne, à leur domicile, le Camp Nou.

Barcelone cherchera à conserver le leadership au tableau des positions, où il est à égalité de points avec le Real Madrid, puisque les deux en ont 19. De plus, les Catalans veulent signer la septième victoire en Liga Santander, lors de la huitième journée de compétition.

