le joueur de l’équipe de football française Karim Benzema, ne sera pas présent dans le groupe du Real Madrid pour leur match contre la Real Sociedad en Liga.

Le footballeur français Karim Benzema ne fera pas partie de l’équipe du Real Madrid pour leur match contre la Real Sociedad lors de la 33e journée de la Liga, mais il n’est pas clair s’il est blessé ou simplement préservé pour la finale de la Coupe du Roi. D’autres joueurs tels que David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric et Vinicius ne seront pas non plus disponibles pour ce match. Sans Benzema et Vinicius, d’autres joueurs tels que Eden Hazard, Mariano Diaz ou Alvaro Rodriguez pourraient être titularisés en attaque. Malgré les blessures, Benzema a connu une excellente forme récemment, avec trois triplés en avril et il est actuellement en deuxième position des meilleurs buteurs de la Liga, derrière Robert Lewandowski. Cette saison a été difficile pour Benzema, âgé de 35 ans, en raison de blessures mineures qui l’ont déjà empêché de jouer 14 matchs, un record pour lui depuis qu’il est professionnel.