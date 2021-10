Le Match Des Héros : Drogba a marqué pour l’OM

Pour la bonne cause, un OM composé de légendes du club et de guests de tous horizons affrontait une sélection estampillée Unicef hier mercredi au Stade Vélodrome. Les buts et le spectacle ont été au rendez-vous.

Devant 30 428 spectateurs très exactement, l’OM mené par Didier Drogba s’est imposé 7-4, porté par son ambassadeur ivoirien auteur alors de son tout premier triplé au stade Vélodrome (59e, 73e, 75e). Ravanelli (5e), Pires (61e), Be. Cheyrou – d’une magnifique tentative lobée (82e) – et Maoulida – qui n’a pas manqué de sortir une bandelette hommage au « boss » (89e) – ayant participé eux aussi au triomphe des Ciel et Blanc.

En face, le reste du monde renforcé par des Cambiasso, Abidal, Karembeu ou Carvalho a répliqué par Gasly (11e), Mendieta (15e), Saha (86e) et le rappeur Sneazzy (90e+4).

A noter que pas moins de 427 250 euros ont ainsi été récoltés au profit de l’Unicef.

Une bien belle initiative.

𝟭𝟳 𝗮𝗻𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 : @didierdrogba 😍



Le pressing payant pour le numéro 11 de la 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗠 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗𝗦 ! #MatchDesHéros💥



Suivez le match en live 👉 https://t.co/z2u36f9e56 pic.twitter.com/tYOWn86zpa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 13, 2021

