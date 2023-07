Cette année la Homeless World Cup fête son 20e anniversaire. 12 équipes féminines et 28 équipes masculines, essentiellement composées de personnes sans-abris, participent à cet événement, en Californie.

Tous les joueurs présents sur le terrain ont été confrontés à l’exclusion liée au logement au cours des deux dernières années.

Pour Pedro Vega, joueur de l’équipe USA, le football permet de retrouver du réconfort :

” J’ai quitté la maison de ma mère à 15 ans à cause de problèmes familiaux. J’ai emménagé chez ma grand-mère. J’ai eu d’autres problèmes, puis je suis allé au refuge. Aujourd’hui, j “essaie simplement de vivre ma vie, de travailler. J’ai deux enfants maintenant. J’essaie de tenir le coup. Ce n’est pas tous les jours que je me sens heureux pour quelque chose, vous savez ? Et c’est une bénédiction d’être ici en ce moment, de passer du temps avec mon équipe, de rencontrer de nouvelles personnes de différents pays. C’est un sentiment extraordinaire .”

De nombreux joueurs reçoivent le fait d’intégrer une équipe, les aidées à trouver un logement stable et à planifier un emploi ou des études. Surtout pour des jeunes comme Dmytro Shcherba , qui a fui le conflit en Ukraine :

” La situation est difficile, car des gens meurent à la guerre. Nos familles sont rentrées en Ukraine. Là bas,on vit au rythme des sirènes de raid aériens. Nous sommes ici pour représenter notre pays et montrer aux gens que nous sommes forts, même si nous vivons dans l’angoisse qu’il soit arrivé quelque chose à nos proches, à chaque fois que nous téléphonons chez nous. »

En organisant cette coupe de football, Mel Young, Président du tournoi Homeless World Cup, souhaite attirer l’attention sur la question des sans-abri dans le monde :

” Parfois, lorsque vous avez des sans-abri devant votre porte au travail, vous pensez que c’est un problème qui ne concerne que vous. Mais il s’agit d’un problème mondial. Il se manifeste juste différemment. Mais partout dans le monde, nous avons un grand nombre de sans-abri “.

Ce tournoi d’une semaine se termine ce samedi. Les spectateurs pourront suivre les matchs gratuitement à l’université d’État de Sacramento.