Le PSG ferme la porte au Barça pour Lionel Messi￼

Lionel Messi a été un sujet brûlant à Barcelone cette semaine, et Xavi aurait voulu le ramener au Camp Nou l’année prochaine. Mais de l’autre du PSG, les dirigeants ne pensent pas le laisser partir. Ils veulent sceller son avenir avec une proposition de prolongation.

L’entraîneur du Barça a récemment déclaré publiquement son désir de re-signer Messi, et les liens de l’Argentin avec son ancien club se renforcent de plus en plus. Cela a, à son tour, exercé une pression immense sur le PSG, en particulier avec le contrat actuel de Messi expirant en 2023.

À la lumière des événements récents, le PSG a contacté Messi dans sa tentative de convaincre l’attaquant de renouveler son contrat au Parc des Princes. Cela a été rapporté par Fabrizio Romano, qui suggère que le PSG tient de plus en plus à convaincre l’international argentin de prolonger son contrat. Ils le voient comme un atout vital pour le club, malgré la première campagne plutôt décevante de l’attaquant en Ligue 1.

Cependant, la quête du PSG pour prolonger le contrat de Messi pourrait être affectée par le désir de Barcelone de re-signer l’attaquant. Romano affirme qu’il n’y a pas eu de négociations officielles entre le PSG et Messi sur une prolongation de contrat. Le joueur de 35 ans est conscient de l’intérêt de Barcelone, qui peut obscurcir son jugement, en ce qui concerne une décision sur son avenir.

Les spéculations ont lié la superstar du football à un passage à la Major League Soccer dans le passé, mais avec Barcelone déterminé à lui offrir une deuxième étape et à réconcilier leur relation avec l’attaquant, il reste une couche d’incertitude sur cette saga.

Le Barça, de son côté, est conscient de sa situation financière. Mais ils sont convaincus qu’ils peuvent compenser leur investissement grâce aux incitations économiques massives offertes par Messi, en particulier en jouant pour les Blaugrana. La perspective supplémentaire de voir Messi partager la ligne d’attaque avec Robert Lewandowski peut offrir d’autres avantages économiques, mais il reste à voir si l’Argentin lui-même envisage un retour au Camp Nou l’année prochaine.

