Le racisme et discrimination n’ont pas leur raison d’être dans le football, affirme l’UFA aucour de la rencontre C1 – PSG/ Basaksehir

L’affrontement entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir en Ligue des champions reprendra jeudi (AEDT) après que le match a été abandonné à la suite d’allégations de racisme.

Le jeu a été initialement arrêté après 13 minutes au Parc des Princes, les deux ensembles de joueurs se rassemblant sur la touche pendant plus de 10 minutes avant de rentrer au vestiaire et de refuser de retourner sur la pelouse. Après l’incident, l’UEFA a posté un twitte condamnant le racisme « sous toutes ses formes ».

« L’UEFA a connaissance d’un incident lors du match de Ligue des champions de ce soir entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir et mènera une enquête approfondie », a indiqué l’instance du foot européen. « Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n’ont pas leur place dans le football », a-t-elle ajouté. « L’UEFA a, après discussion avec les deux clubs, décidé à titre exceptionnel de jouer demain les minutes restantes du match avec une nouvelle équipe d’officiels de match. Le coup d’envoi a été fixé à 18h55 CET », a décidé l’UEFA.

beninweb.tv

Comments

comments