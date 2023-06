Le racisme, mal endémique du football

Suspendue à un pont d’autoroute à Madrid, une effigie de l’un des joueurs de football noirs les plus célèbres au monde se dresse comme un rappel graphique du racisme qui balaie le football européen. En vérité, ils sont partout.

En Italie, où des chants de singe ont résonné au Juventus Stadium en avril alors que l’attaquant Belgo-congolais Romelu Lukaku marquait un but. En Angleterre, où le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang recevait il y a peu une peau de banane lancée par une foule hostile lors du derby du Nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. En France, où les joueurs noirs de l’équipe nationale ont été la cible d’horribles abus raciaux en ligne après avoir perdu lors de la finale de la Coupe du monde en décembre.

Le phénomène existe aussi hors d’Europe. En Australie, des bruits de singe et des chants fascistes ont été entendus lors de la finale de la Coupe l’an dernier. En Amérique du Sud, où les mêmes cris de singes ont été proférés lors de rencontres de la plus grande compétition du continent, la Copa Libertadores. En Afrique du Nord, où des joueurs noirs d’équipes d’Afrique subsaharienne se sont plaints d’être la cible de chants racistes de la part de supporters arabes lors de la CAN en Algérie.

Manifestation d’un problème de société plus profond, le racisme est un problème vieux de plusieurs décennies dans le football – principalement en Europe mais observé dans le monde entier – qui a été amplifié par la portée des médias sociaux et une volonté croissante des gens de le dénoncer. Et dire qu’il y a seulement 11 ans, Sepp Blatter, alors président de l’instance dirigeante du football, la FIFA, a nié qu’il y avait du racisme dans le jeu, affirmant que tout abus devait être résolu par une poignée de main.

L’affaire Vinicius Junior

Le joueur noir actuellement soumis aux insultes racistes les plus vicieuses, implacables et les plus médiatisées est Vinicius Junior, un Brésilien de 22 ans qui joue pour le Real Madrid, l’équipe de football la plus titrée d’Europe.

En janvier dernier, une corde a été attachée autour du cou d’une effigie de Vinicius. La figure a ensuite été suspendue à un viaduc près du terrain d’entraînement de Madrid dans la capitale espagnole. Il y a deux semaines, Vinicius quittait en larmes la pelouse de Valence après avoir été une nouvelle fois traité de singe.

“J’ai un but dans la vie”, a-t-il déclaré sur Twitter. “Si je dois continuer à souffrir pour que les générations futures n’aient pas à traverser ce type de situations, je suis prêt et préparé.”

Les autorités espagnoles du football ne font pas grand-chose pour mettre fin aux abus, ce qui fait que le racisme fait partie intégrante de ce sport. En effet, les fédérations du monde entier ont été trop lentes – dans certains cas, apparemment réticentes – à se doter du pouvoir de sanctionner les équipes pour le comportement raciste de leurs supporters, bien qu’elles aient été autorisées par la FIFA à le faire depuis 2013.

Des amendes ? Bien sûr. Des fermetures partielles de stade ? D’accord. Mais des sanctions plus sévères, comme des déductions de points ou l’expulsion des compétitions ? Cela semble réservé à des questions telles que la mauvaise gestion financière, et non les abus raciaux envers les joueurs.

Il en résulte de la frustration et un sentiment d’impuissance chez les joueurs noirs et ceux qui veulent les protéger. Interrogé sur ce qu’il s’attend à ce qu’il se passe après l’incident de Vinicius, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a déclaré : “Condamner ne suffit pas. Personne n’a rien fait d’une manière qui fasse disparaître ce problème.”

Lorsque le racisme sévissait dans le football anglais et que le hooliganisme était en hausse, les joueurs noirs commençaient à peine à s’intégrer dans certaines des plus grandes équipes de la League.

“le N-word”

Liverpool, sans doute le club de football le plus célèbre au monde à l’époque, a aligné son premier joueur noir seulement en 1980. Chelsea a suivi deux ans plus tard en faisant venir Paul Canoville.

Le joueur de Chelsea était régulièrement appelé “le N-word”, on lui disait souvent de “rentrer chez lui” et on lui lançait des bananes.

Il n’y avait pas de filet de sécurité pour Canoville ou d’autres joueurs noirs victimes d’abus raciaux – un problème incarné par une photo déchirante du grand John Barnes de Liverpool en train de frapper une banane hors du terrain avec son talon en 1988.

“Cinq mille personnes derrière le but chantent ‘Black this, Black that’. Il difficile de jouer dans ces conditions”, explique Mark Bright. Né d’un père gambien et d’une mère anglaise, il a joué pour plusieurs clubs anglais dans les années 1980 et 1990. “Un gars noir a marqué un but et ils ne l’aimaient pas et des cris de singe retentissent”, ajoute-t-il_._

“Les chaînes de télévision nous ont laissé tomber, la radio nous a laissé tomber, le Syndicat des footballeurs professionnels nous a laissé tomber”, constate Bright, aujourd’hui âgé de 60 ans.

Les campagnes et slogans contre le racisme sont les bienvenus, mais de plus en plus considérés comme symboliques, à l’image des amendes ridicules infligées aux clubs ou aux fédérations pour les abus raciaux commis par des supporters.

Comme en 2012, lorsque l’UEFA inflige une amende de 20 000 € à la fédération espagnole pour des chants racistes de ses supporters espagnols pendant le championnat d’Europe, alors que l’instance internationale, à peu près au même moment, choisit de condamner un joueur danois à une amende cinq fois plus élevée pour avoir révélé un slip estampillé du nom d’un bookmaker.

Les experts estiment que l’indignation mondiale, la réaction généralisée et l’effusion de soutien à Vinicius à la suite de ses derniers abus pourraient marquer un tournant dans la lutte contre le racisme en Espagne. Cela a certainement touché une corde sensible au Brésil, où des manifestations ont eu lieu devant le consulat d’Espagne à Sao Paulo, tandis que la ligue espagnole cherche maintenant à durcir son positionnement. Jusqu’à présent, son protocole consistait à détecter et à dénoncer les incidents et à transmettre les preuves aux tribunaux, où les affaires sont généralement classées.

Dénoncer et lutter

Jacco van Sterkenburg, professeur titulaire de la chaire “Race, inclusion et communication, notamment en ce qui concerne le football et les médias” à l’université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, estime que le racisme explicite dans les stades est plus accepté et normalisé dans certaines parties de la culture du football espagnol et du sud de l’Europe par rapport à des pays comme l’Angleterre et les Pays-Bas, où les médias, les anciens joueurs et les fédérations de football ont ouvertement abordé la question.

“Quand, en tant que fédération de football, vous ne prenez pas une position ferme contre cela et que vous ne répétez pas ce message encore et encore, il réapparaîtra”, explique Van Sterkenburg. “_Vous devez répéter le message que cela n’est ni autorisé, ni accepté._Lorsque rien ne se passe, vous devez toujours répéter ce message. Certains clubs ont mis en place des programmes où ils répètent ce message, même lorsque rien ne se passe. Cela établit la norme, n continu.”

Le football a besoin d’une aide extérieure contre le racisme et l’obtient par le biais de militants anti-discrimination tels que Kick It Out en Grande-Bretagne et la LICRA en France. Le réseau Fare, un groupe paneuropéen mis en place pour lutter contre la discrimination dans le football, place des observateurs infiltrés dans la foule lors des plus grands matchs d’Europe pour détecter les chants racistes et les symboles extrémistes sur les banderoles.

“Il s’agit d’un moment historique qui pourrait transformer la manière dont les comportements discriminatoires dans le football sont traités”. Notre réponse à la décision de l’@FA introduisant des déductions de points dans le football en cas d’incidents répétés de faute grave.

Quant aux joueurs noirs eux-mêmes, certains – comme Vinicius et d’autres comme Samuel Eto’o, Mario Balotelli et Romelu Lukaku – dénoncent les abus quand ils les voient, déterminés à mener la lutte contre le racisme. C’est ce que Paul Canoville, cible d’insultes racistes en tant que premier joueur noir du club anglais de Chelsea dans les années 1980, aurait souhaité faire.

“Ils devraient dire quelque chose sur-le-champ”, dit-il à propos des joueurs noirs. “Je ne l’ai pas fait à mon époque et j’ai dû apprendre de cela. C’est quelque chose que j’enseigne aux jeunes joueurs aujourd’hui.”