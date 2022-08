Le Real Madrid donnera officiellement le coup d’envoi de sa saison ce mercredi lors de la finale de la Supercoupe d’Europe contre l’Eintracht Francfort.

Les matchs amicaux terminés, les hommes de Carlo Ancelotti, qui se sont envolés ce matin pour Helsinki, se tournent maintenant vers le premier titre de la saison. Pour ce faire, inutile de dire que l’Italien alignera son meilleur onze, qui pourrait être le même qu’en finale de la Ligue des Champions, puisqu’aucun joueur de l’effectif n’est blessé.

Thibaut Courtois gardera évidemment les cages, tandis que Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy devraient former la ligne défensive. Devant eux, l’indéboulonnable trio formé par Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, débutera à coup sûr la rencontre.

En attaque, là encore, Carlo devrait opter pour la même configuration que celle qui a disputé la dernière finale de la Ligue des Champions. Karim Benzema sera entouré de Vinicius Junior à sa gauche, et de l’Uruguayen Federico Valverde sur l’aile droite.

De son côté, l’Eintracht débutera avec Kevin Trapp dans les buts et Touré, Tuta et N’Dicka en défense. Les champions d’Europa League devraient aligner Knauff, Sow, Rode, Kostić, Kamada et Götze au milieu de terrain, puis laisser Santos Borré à la pointe de l’attaque.

XI probable du Real : Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius

XI probable de l’Eintracht : Trapp, Touré, Tuta, N’Dicka, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Götze, Santos Borré

