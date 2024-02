LES ÉLÉPHANTS DE CÔTE D’IVOIRE BRILLENT AU CLASSEMENT FIFA POST-CAN

Les Éléphants de Côte d’Ivoire réalisent une remarquable progression au classement FIFA après leur sacre à la CAN 2023, dévoilé ce jeudi 15 février 2024.

Après sa victoire à la CAN 2023, la Côte d’Ivoire a grimpé de 10 places au classement FIFA, se hissant à la 39ᵉ place mondiale et à la 5ᵉ place africaine. De même, le Nigeria, finaliste de la compétition, a connu une ascension remarquable de 14 places, atteignant ainsi la 28ᵉ place mondiale et la 3ᵉ place continentale. Malgré ces progrès, les deux équipes n’ont pas réussi à dépasser le Maroc et le Sénégal.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire intègrent le top 5 africains

La Côte d’Ivoire intègre désormais le top 5 africain du classement FIFA. Le Maroc reste en tête en Afrique, suivi du Sénégal qui a gagné 3 places au niveau mondial. Le Nigeria, l’Égypte et la Côte d’Ivoire complètent ce top 5.

En revanche, la Tunisie et l’Algérie ont chuté de 13 places chacune

En revanche, la Tunisie et l’Algérie ont chuté de 13 places chacune, se classant respectivement 6e et 7e en Afrique. Le Mali a progressé de 4 places pour atteindre la 8e position.

Dans ce classement, l’Afrique du Sud a gagné 7 places pour se positionner à la 59e place mondiale et à la 10e place en Afrique. De son côté, la Guinée équatoriale a également réalisé une belle remontée de 9 places, se retrouvant à la 79e place mondiale.

Voici le classement FIFA (Zone CAF) après la CAN :

1. Maroc – 12 (+1)

2. Sénégal – 17 (+3)

3. Nigéria – 28 (+14)

4. Égypte – 36 (-4)

5. Côte d’Ivoire – 39 (+10)

6. Tunisie – 41 (-13)

7. Algérie – 43 (-13)

8. Mali – 47 (+4)

9. Cameroun – 51 (-5)

10. Afrique du Sud – 59 (+7)

Pour rappel, le trio mondial est composé de l’Argentine, la France et l’Angleterre.