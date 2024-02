LES ÉLÉPHANTS DE CÔTE D’IVOIRE REÇUS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Les champions de la Coupe d’Afrique des Nations, les Éléphants de Côte d’Ivoire, ont été reçus jeudi, 15 février 2024 à l’Assemblée nationale par le président Adama Bictogo et les députés, après leur victoire face au Nigeria (2-1) dimanche dernier.

De l’or de la CAN aux ors de la République : au lendemain de leur sacre continental, le troisième de leur histoire, les footballeurs ivoiriens ont présenté leur trophée jeudi à près de 200 députés dans une euphorie intacte, toujours sur leur « nuage », conduits par Adama Bictogo.

La délégation conduite par Idriss Diallo

Les champions étaient représentés par leur capitaine Max-Alain Gradel, le coach Emerse Faé et le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo. L’exploit des Éléphants a été salué par les présidents des groupes parlementaires RHDP, PDCI et PPA-CI, qui ont souligné l’engagement des députés à soutenir l’équipe nationale tout au long de la compétition.

Ils ont également rappelé les contributions financières symboliques fournies au Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE) et au Comité national d’organisation de la CAN (COCAN). Yacine Idriss Diallo, au nom des joueurs, du staff technique et des responsables du football ivoirien, a exprimé sa gratitude envers le président de l’Assemblée nationale Adama Bictogo et les députés pour leur soutien inébranlable.

Après un début de tournoi difficile, les Éléphants ont su se relever pour finalement s’imposer, transformant le doute en espoir pour leurs supporters

Après un début de tournoi difficile, les Éléphants ont su se relever pour finalement s’imposer, transformant le doute en espoir pour leurs supporters. Prenant la parole, Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale, a loué la cohésion et la solidarité au sein de l’équipe, soulignant la leçon d’engagement sportif et mental offerte par les hommes d’Ermese Faé. Il a également plaidé en faveur du pardon et de la tolérance dans un contexte de tensions entre certains supporters et les dirigeants de la FIF.