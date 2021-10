Les internautes ” Didier Drogba aura été parfait pour un nouveau consultant-télé “

Didier Drogba est désormais consultant-télé pour la chaîne Canal+. La chaîne s’est offerte les services de l’ancien ballon d’or africain pour participer à l’animation et l’analyse de certains matchs de la ligue des champions, notamment dans l’émission « Canal Champions club ». Les internautes critiquent les premiers pas de l’ex-capitaine des éléphants dans ses nouvelles fonctions.

Didier Drogba ajoute une nouvelle corde à son arc. Après une carrière réussie au football, et sa carrure Incontestable d’homme d’affaires, l’ex gloire du football africain est désormais consultant chez Canal+.

Aux côtés de Samy Nasri, Rudi Garcia et Éric Abidal, Didier rejoint ainsi les nouvelles recrues en matière de consultation dans le domaine du football pour participer aux commentaires d’avant et d’après match de la ligue des champions européenne.

Ce mardi 19 octobre 2021, le joueur était livré à son premier exercice dans ce domaine. Et les internautes, notamment ses fans, dont la plupart sont intransigeants jugent ses interventions.

Des premiers pas timides…

La plupart des internautes, l’ont trouvé timide dans ses prises de paroles. Beaucoup d’internautes ont apprécié la justesse de ses interventions, mais ont également décrié la timidité du nouveau consultant.

Par contre, pour ses fans les plus fidèles, moins objectifs, Didier aura été précis et parfait pour un nouveau consultant-télé. Ils justifient ce manque de vivacité, en affirmant que tout début est difficile et qu’il faudrait lui laisser le temps. Ils insistent en affirmant que. Didier Drogba avait des réactions concises et des explications claires sans trop de détails superflus. Et s’exprimait de façon accessible à tous.

En définitive, c’est un bon début pour Didier Drogba en tant que consultant sportif, même si plusieurs internautes, aimeraient plus de peps et d’entrain dans les futures interventions de la gloire ivoirienne du Football.

