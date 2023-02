Liga: le Barça écrase Séville et s’envole vers le titre

Le FC Barcelone a fait un grand pas vers le titre en Liga, après sa victoire (3-0) contre Séville ce dimanche. Les Blaugranas sont désormais à 8 points de leur dauphin, le Real Madrid.

La 20è journée de Liga se poursuivait ce samedi soir, avec un choc entre le FC Barcelone et le FC Séville. Après la défaite du Real Madrid (0-1) à Majorque , un peu plus tôt dans la journée, les Blaugranas avaient l’opportunité de prendre huit points d’avance en tête du classement du championnat espagnol. Et les protégés de Xavi ne se sont pas loupés, s’imposant assez facilement sur le score de 3-0.

Après une première période sans but, le Barça passait la seconde vitesse au retour des victoires et débloquait la situation grâce à Jordi Alba. Décalé sur la gauche de la surface par Franck Kessié, l’espagnol ajustait le portier marocain d’une frappe croisée qui se logeait sur la droite du but (1-0, 58e). Une dizaine de minutes plus tard, Gavi faisait le break suite à un bon travail côté droit de Raphinha (2-0, 70e). Dans la foulée, passeur décisif sur le but du 2-0, Raphinha mettait fin aux suspens dans cette rencontre (3-0, 79e).

Le FC Barcelone a donc remporté une victoire facile et méritée, renforçant sa première place avec 8 points d’avance sur le Real Madrid, alors qu’il reste 18 matchs à disputer en Liga dans cette saison 2023. Séville, quant à elle, a chuté à la seizième place et n’a que deux points d’avance sur la zone de relégation.

Melchisedeck

Comments

comments