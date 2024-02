LIGUE 1 FRANÇAISE : EN DIFFICULTÉ, L’OM JETTE SON DÉVOLU SUR JEAN-LOUIS GASSET

En Ligue 1 française, Jean-Louis Gasset pourrait débarquer à la tête de l’Olympique de Marseille (OM) en remplacement de l’italien Gennaro Gattuso, limogé.

Selon plusieurs médias, notamment français, l’ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire est la priorité des dirigeants phocéens.

Les raisons du limogeage de Gennaro Gatuso

Après une série de résultats décevants, les dirigeants de l’OM ont pris la décision de se séparer de l’entraîneur italien. Cette décision fait suite à une défaite contre Brest, mettant en lumière les lacunes de l’équipe et son manque de détermination.

Pour remplacer Gattuso, l’OM a jeté son dévolu sur Jean-Louis Gasset. Agé de 70 ans, Gasset apporte avec lui une vaste expérience, notamment dans la Ligue 1. Son parcours remarquable à la tête de l’équipe de Saint-Étienne, qu’il a sauvée de la relégation en 2019 pour la hisser à la 7e place du championnat, a retenu l’attention des décideurs marseillais.

Mais c’est surtout sa proximité avec les joueurs et son approche méthodique qui ont séduit l’OM. Ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux et au PSG, Gasset est réputé pour sa capacité à motiver et à tirer le meilleur de ses joueurs. Son expérience internationale avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations ajoute une dimension supplémentaire à son profil.