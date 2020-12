Ligue 1: l’entraineur du PSG Tuchel vient d’être limogé

Thomas Tuchel n’est plus entraîneur du Paris Saint Germain (PSG). L’information a été abondamment relayée par la presse sportive locale ce jeudi 24 décembre 2020.

A 6 mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel devra faire ses valises et quitter le PSG. Selon l’information rapportée par Sky Germany, Thomas Tuchel a été limogé par les dirigeants du PSG. Les raisons de cette décision ne sont pas encore connues. Son contrat devrait prendre fin en juin 2021.

Le limogeage de Thomas Tuchel intervient à un moment où le PSG célèbre sa victoire (4 – 0) face à Strasbourg dimanche soir, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. « Je suis très content d’avoir marqué, en plus un but avant les fêtes, c’est un beau cadeau de noël pour ma famille, pour mes proches. On devait gagner pour bien terminer l’année et on est très très content. Bonnes fêtes, joyeux noël avec vos familles et on se dit à très bientôt ! », avait déclaré Thomas Tuchel.

