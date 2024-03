Ligue 1: Les chances pour l’Africa de monter en Ligue 1 s’amenuisent

Le vendredi 29 mars 2024 a été considéré comme une journée noire pour les Aiglons. Actuel leader de la Ligue 2 avec 33 points, l’équipe n’a pu réussir à prendre l’avantage sur son adversaire du jour CO Bouaflé. Les Verts et rouge ont encaissé un but dans les dernières minutes du match, à Yamoussoukro.

Mais à ce stade de la compétition, les chances de l’équipe de Kuyo Téa Narcisse s’amenuisent désormais pour sortir de cette ligue. Car les Iscariotes (ISCA) qui affrontaient l’OFC d’Adiaké a pu réaliser une performance remarquable. Le club se rapproche dorénavant des Verts et rouge avec deux points d’écart après une victoire 1 but à 0 face à Adiaké.

La montée en Ligue 1 étant un objectif indiscutable pour le club de M. Kuyo, il est par conséquent impératif pour les poulains de miser sur la concentration à l’effet de maintenir leur position.