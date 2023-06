Ligue des Champions africaine : Al Ahly détrône le Wydad Casablanca

Le club égyptien d’Al Ahly a remporté dimanche sa 11e Ligue des champions africaine en faisant match nul (1-1) en finale retour contre le Wydad Casablanca, le champion sortant, une semaine après son succès 2-1 au Caire.

Au cœur d’une première période à sens unique, les Marocains portés par un stade Mohammed V incandescent, ont ouvert le score sur un coup franc excentré de Yahya Attiat-Allah qui a surpris la défense adverse (27e).

Ensuite, sous les yeux du président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi, le club cairote a fait le dos rond, refusant le jeu et se contentant de défendre avec un bloc bas contre les assauts répétés mais désordonnés des Wydadis.

À 12 minutes de la fin, alors que le WAC menait tranquillement à la marque, les Égyptiens ont contrarié le rêve des Marocains d’un quatrième titre continental en C1, après ceux de 1992, 2017 et 2022. Sur un corner, le défenseur central Mohamed Abdelmonem a poussé le ballon au fond des filets d’une tête décroisée en pleine lucarne.

Alors que les joueurs d’Al Ahly célébraient le but près d’un petit groupe de supporters, des bouteilles en plastique leur ont été lancées par les fans du Wydad. Ce match nord-africain a été marqué par une forte présence des forces de l’ordre, qui ont encerclé le terrain dans les dernières minutes de la rencontre.

Avant le coup d’envoi, des échauffourées ont eu lieu entre les supporters du Wydad et la police marocaine près du stade, certains supporters ayant été embarqués dans des fourgons de police. Le Stade Mohammed V, d’une capacité de 45 000 places, était plein deux heures avant le coup d’envoi.

Al Ahly, qui détient désormais le record de 11 victoires (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023) représentera une fois de plus le continent africain au Mondial des clubs. Il s’agit du troisième titre du géant égyptien en quatre ans et d’une revanche après la défaite contre le Wydad dans le même stade Mohammed V lors de la finale unique il y a un an.

Al Ahly a été élu club africain du 20e siècle et compte désormais six titres africains de plus que ses plus proches poursuivants, le Zamalek du Caire et le TP Mazembe du Congo.