Ligue des Champions africaine : direction quarts de finale

La phase de groupes de la Ligue des Champions africaine s’est achevée samedi sans grosse surprise. Les principaux favoris participeront bien aux quarts de finale de l’épreuve reine continentale.

Groupe A : Wydad Casablanca et JS Kabylie

Le WAC, champion d’Afrique en titre, était qualifié avant même cette dernière journée, tout comme son adversaire du soir, la JS Kabylie. La finale annoncée entre les deux clubs du Maghreb comptait donc pour du beurre samedi soir. Les Marocains n’ont pas fait de détails en s’imposant 3-0 sur un doublé du Sénégalais Bouly Sambou et un but de Zouheir El Moutaraji.

Un peu plus tôt, le Vita Club congolais n’avait pu éviter la place de lanterne rouge battu par les Angolais du Petro Atlético sur un but de Jaredi. Les Angolais ne rééditeront pas leur exploit de l’an passé où ils avaient atteint le dernier carré de la compétition, sortis par…le Wydad (1-3, 1-1).

Groupe B : Mamelodi Sundowns et Al Ahly

Les Sud-Africains des Sundowns ont confirmé leur beau parcours en infligeant une sixième défaite en autant de journées au Coton Sport de Garoua. Une victoire 2-1 avec des buts du Camerounais Marie Mekong contre son camp et de l’Ethiopien Abubeker Nasir pour le club de Pretoria, la recrue nigériane Moshood Kasali sauvant ce qui reste d’honneur aux hommes de Garoua.

Al Ahly, le club du titré du continent, encore finaliste l’an passé, jouait son avenir au Caire face aux Soudanais d’Al Hilal. Le suspense n’a pas duré longtemps tant les Egyptiens ont dominé leur sujet (3-0). Kahraba a ouvert le score en première période avant qu’Hussein Al Shahat ne signe un doublé au cours du deuxième acte.

Groupe C : Raja Casablanca et Simba SC

Les Raja aura survolé cette poule. Cinq victoires en six journées et une dernière face à son dauphin tanzanien. Les Marocains onnnt dominé vendredi le Simba SC, 3-1 avec un doublé d’Hamza Khabba, le meilleur buteur de la compétition, et un but de Mohamed Boulacsout contre une réalisation du buteur congolais Jean Baleke Othos, prêté par le TP Mazembe.

Les Guinéens de l’AC Horoya accrochent la troisième place après leurs succès sur les Vipers (2-0, buts de Yakhouba Gnagna Barry et Sory Traoré).

Groupe D : ES Tunis et CR Belouizdad

La poule s’annonçait relevée et le Zamalek en a fait les frais. Le géant cairote arrache malgré tout son billet pour la coupe de la CAF avec un dernier succès dans la douleur sur Al Merrikh (4-3). Alors qu’ils menaient de deux buts après seulement trois minutes de jeu, les Egyptiens se sont retrouvés mené au score avant même l’heure de jeu. Ils peuvent remercier leur recrue hivernale Nasser Mansi, auteur d’un triplé salvateur.

On retrouve donc 6 des 8 équipes déjà présentes en quarts en 2021/2022. L’ES Sétif et le Pétro Atlético sont remplacés par la JS Kabylie et le Simba tanzanien. Le Maroc et l’Algérie comptent donc une nouvelle fois deux représentants.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce mercredi 5 avril au Caire.