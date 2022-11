Ligue des champions : le PSG retrouve (encore) le Bayern Munich

On lui promettait le pire. Et le pire est arrivé. Seule équipe française encore en lice, après l’élimination rageante de l’OM, battu par Tottenham (1-2), à la dernière seconde de l’ultime journée de la phase de poules, le PSG est fixé depuis, lundi 7 novembre, sur ce qui l’attend en huitièmes de finale. Deuxième de sa poule, à l’issue d’une dernière journée qui a vu le Benfica Lisbonne lui chiper la tête du groupe, en raison d’un point de règlement jamais utilisé, Paris ne s’était pas facilité la tâche. Et le tirage au sort, effectué au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse, à la mi-journée, lui a réservé – ni plus ni moins que – le Bayern Munich.

Au jeu des probabilités, les joueurs de Christophe Galtier étaient presque assurés de retrouver les Bavarois, qu’ils ont déjà croisés deux fois en trois ans (finale en 2020, quarts en 2021). Les coéquipiers de Kylian Mbappé (co-meilleur buteur de la Ligue des champions avec l’Égyptien de Liverpool Mo Salah, 7 buts), avaient le plus de chances d’hériter du champion d’Allemagne (18,1% selon le compte spécialisé @MisterChips).

Les Allemands étaient eux crédités d’une chance sur trois de tomber sur Liverpool (37,13%), futur adversaire du Real Madrid dans un remake de la dernière finale de la Ligue des champions, remportée 1-0 par les Madrilènes du Ballon d’Or Karim Benzema au Stade de France.

Montrer que le PSG est la meilleure équipe du monde

Luis Campos, conseiller sportif du PSG

“Quand j’ai vu les études de certains mathématiciens, j’ai compris que c’était une forte probabilité. J’en avais parlé avec quelques joueurs après le match à Turin”, a réagi au micro de RMC Sport Luis Campos, conseiller sportif du PSG. “Ça sera deux grands matchs entre deux très grandes équipes. On est très confiants et positifs. On devra faire deux grands matchs pour passer en quart de finale. Pour nous, c’est une grande opportunité de montrer à l’Europe et au monde qu’on est la meilleure équipe au monde. On a un grand coach, de grands joueurs, on joue bien.” Petit désavantage : Paris recevra au match aller les 14-15 ou 21-22 février, avant de se rendre en Allemagne au retour les 7-8 ou 14-15 mars 2023.

