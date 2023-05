Ligue des Champions : Onana y va tout droit

Sous les yeux de Samuel Eto’o, l’Inter Milan a pris mercredi soir une sérieuse option sur une place en finale de Ligue des champions. Les Nerazzuri se sont imposés 2-0 sur la pelouse de leur rival, l’AC Milan. André Onana a une nouvelle fois gardé sa cage inviolée.

André Onana, 27 ans, avait jusque là été un des grands artisans du parcours sans faute de l’Inter en C1. Déjà en gardant sa cage inviolée en 1/8 contre le FC Porto (1-0, 0-0) grâce à des parades de haut vol, non sans l’aide de ses poteaux au Portugal au retour.

En début de saison, l’entraîneur Simone Inzaghi avait choisi d’alterner entre Onana et Samir Handanovic mais a rapidement installé le Camerounais en numéro 1 au vu de ses performances en Ligue des Champions, où l’Inter s’est extirpée d’un groupe compliqué avec le Bayern Munich et le FC Barcelone.

S’il a pris dix buts en dix matches européens, Onana est aussi celui qui a fait le plus d’arrêts dans la compétition (43), selon les statistiques de l’UEFA. Il est aussi le premier portier intériste de l’histoire à signer 7 clean-sheets en une seule et même campagne continentale. Il dépasse des légendes gantées comme Gianluca Pagliuca, Francesco Toldo, Angelo Peruzzi ou Sébastien Frey.

Le premier à garder 7 fois sa cage inviolée en C1

L’influence du gardien formé au FC Barcelone va bien au-delà de ses arrêts, souvent spectaculaires : il est aussi un vrai diffuseur de confiance auprès de ses partenaires, grâce à une attitude alliant esprit de compétition affûté mais décontraction affichée.

Onana ne manque pas de caractère non plus. Parfois à l’excès : il avait été écarté pour “indiscipline” par le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song en pleine Coupe du monde fin novembre au Qatar.

Mais ce caractère fait du bien à l’Inter, où Onana s’est imposé à la place du capitaine Handanovic sans trembler pour afficher depuis des progrès constants : notamment dans son jeu au pied ou ses sorties aériennes.

Mercredi contre le Milan, il est le deuxième intériste à avoir le plus touché le ballon au pied (55 !) et son jeu long a constamment éloigné Olivier Giroud et les attaquants rossoneri de son but.

Deux finales en vue pour boucler la saison

“Je veux tout gagner”, clamait fin mars le portier intériste, arrivé l’été dernier de l’Ajax Amsterdam où ses deux dernières saisons avaient été perturbées par une suspension de neuf mois pour dopage.

Cela tombe bien : l’Inter ne peut certes plus être championne d’Italie mais, après avoir remporté la Supercoupe d’Italie contre Milan (3-0) en janvier, elle peut encore décrocher les deux autres trophées possibles de sa saison : elle disputera le 24 mai la finale de la Coupe d’Italie contre la Fiorentina avant, peut-être, cette finale de C1 le 10 juin.