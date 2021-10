Ligue des champions : Sébastien Haller marque son 6ème but en 3 matchs cette semaine

L’international ivoirien marche sur l’eau cette saison avec l’Ajax d’Amsterdam. Dans un groupe C où il fait figure d’épouvantail avec Dortmund, l’Ajax d’Amsterdam a dicté sa loi à son adversaire direct. 4-0 pour un but et deux passes décisives de l’ancien joueur de West Ham.

Haller est le meilleur buteur de la compétition devant Antonio Mirko de Malmo. L’attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire est le deuxième joueur de l’histoire après le Haaland, son adversaire du jour, à marquer 6 buts lors de ses 3 premiers matchs. Dans une compétition où l’on compte de sacrés clients dont Haaland, Lewandowski, Salah et Mané, l’ivoirien brille de milles feux.

Rappelons que Sébastien Haller avait été oublié d’être inscrit sur la liste pour jouer la Coupe d’Europe la saison dernière.

La Côte d’Ivoire peut se frotter les mains en attendant la dernière ligne droite des éliminatoires pour la coupe du monde au Qatar en 2022.

AlphaMourinho

Comments

comments