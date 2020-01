L’impressionnant record de Zidane à la tête du réal Madrid

C’est désormais 9 finales gagnées sur 9 disputées pour Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Après sa victoire ce dimanche soir face à l’Atlético Madrid à la finale de la Super Coupe espagnole, le technicien français a réussi un record jamais réalisé par un entraîneur dans le monde. Zidane est plus que jamais rentré dans l’histoire du football européen.

Cette victoire à la finale de la Coupe du Roi vient ajouter un nouveau trophée à la collection déjà chargée du technicien français Zinedine Zidane. Revenu en mars 2019 sur le banc madrilène, Zizou prolonge son impressionnante série de neuf (09) finales sans défaite.

Super coupe en 2017 et 2020, Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018, Super coupe de l’UEFA en 2016 et 2017 et Coupe du monde des clubs en 2016 et 2017, c’est désormais neuf (09) victoires sur les neuf (09) disputées Zinedine Zidane. Ce qui fait de lui le seul entraîneur à avoir réalisé cette performance.

Mais ce n’est pas tout, Zidane, c’est aussi dix (10) trophées depuis qu’il est à la tête du Club espagnol, son ancienne équipe en tant que joueur. A ceux précités, s’ajoute un trophée de la Liga.

Le français vient de remporter son premier trophée depuis son retour à la tête du Club madrilène et le premier de 2020. Alors que certains jugeaient ce retour comme une erreur de la part du technicien français, il vient là encore de prouver qu’il est un grand entraîneur au rendez-vous de tous les défis.

Nommé le 04 janvier 2016 entraîneur du Real Madrid à la place de Rafael Benitez, Zidane avait annoncé sa démission du Club en 2017 après avoir remporté trois (03) ligues des champions d’affilées. Après une longue période de négociation, il revient à la tête du Club en mars 2019. Malgré des débuts poussifs, Zidane a su remonter la pente, notamment en championnat en partageant la tête de la Liga avec son rival, le FC Barcelone. Ce dixième trophée est un retour gagnant pour l’ex international français, entraîneur de l’un des plus grands Clubs au monde.

7info

