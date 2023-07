LIONEL MESSI EN MLS – À MIAMI, IL SERA UN LATINO-AMÉRICAIN (PRESQUE) COMME LES AUTRES

C’est une vidéo virale qui a tourné sur les réseaux sociaux cet été. On y voit Neymar, Mbappé ou Luis Suarez, remercier leurs fans dans divers langues – anglais, français, chinois – pendant que leur ex-coéquipier, Lionel Messi, se cantonne à s’exprimer en espagnol, même lors de spots promotionnels destinés à conquérir de nouveaux marchés. De quoi prévoir des difficultés d’adaptation pour la star argentine, après une transition parisienne déjà laborieuse ? Ce serait mal connaître son nouvel environnement.

Car, si Messi va bien défendre les couleurs d’une franchise MLS, il s’installe dans une ville profondément marquée par la culture latino-américaine, où l’on parle majoritairement espagnol. Longtemps irriguée par l’immigration cubaine, toujours largement majoritaire, Miami est même aujourd’hui une sorte de capitale offshore de l’Amérique latine, où se sont installés Argentins, Colombiens, Mexicains, Brésiliens, le plus souvent fortunés : cadres, chefs d’entreprise, politiciens en disgrâce ou réfugiés, artistes… Une réalité que Messi connaissait déjà et qui a sans doute fait pencher la balance en faveur du club floridien, au-delà de son salaire évalué à 47 millions d’euros annuels et aux moult revenus annexes dont il bénéficiera.

RACINES CULTURELLES ET AVANTAGES AMÉRICAINS

Le septuple Ballon d’Or avait d’ailleurs déjà ses repères dans cette métropole de près de trois millions d’habitants, tout en palmiers et piscines. Un lieu prisé des footballeurs pour sortir les claquettes. En 2019, Messi y a même acheté un immense appartement situé dans une tour ultra-moderne avec vue sur l’océan, avant d’investir deux ans plus tard dans une zone résidentielle située au nord de la ville. En cela, il ressemble à ces latino-américains plutôt privilégiés venus s’installer dans la seule grande ville américaine où un peu plus de la moitié de la population est composée de personnes qui n’y sont pas nées.

Pour un homme discret, plutôt replié sur lui-même, mais aussi icône globale, mari et père de trois enfants, Miami offre un environnement on ne peut plus rassurant : une bulle de prospérité où l’on échange en espagnol, tout en étant richement connectée au reste du monde. “Pour les latino-américains, Miami est très attractive, assure ainsi le programmateur musical colombien, Juan Carlos Restrepo, interrogé par la BBC pour les besoins d’un article qui se penchait sur la diaspora latino aisée. Tu as tous les avantages de vivre aux Etats-Unis, tout en conservant tes racines culturelles”.

Depuis son arrivée en Floride, Messi a d’ailleurs déjà été vu au restaurant avec Diego Torres, chanteur argentin populaire qui a aussi ses habitudes à Miami, alors que la star colombienne Camilo a animé musicalement sa présentation, dimanche dernier. “A Los Angeles, quand on entend parler espagnol, c’est en général la langue des serveurs et des jardiniers, schématise le sociologue de la Florida International University, Guillermo Grenier, interrogé par la BBC, alors qu’à Miami c’est la personne qui possède un restaurant ou du terrain“. Un écosystème où parler anglais n’est même plus nécessaire pour faire fortune, ce qui n’a pas non plus dû laisser insensible Jorge Messi, le père du septuple Ballon d’Or, qui gère la fortune du fiston et ses investissements.

Camilo, la star colombienne qui a chanté pour la présentation de Messi

CONCURRENCE DES CHAMPIONNATS LATINO-AMÉRICAINS

Ce marché latino, le club de Miami, propriété des businessmen d’origine cubaine, Jorge et José Mas, associés notamment à David Beckham, a tenté de le séduire bien avant l’arrivée du mythe argentin. Dès 2020, la franchise née en 2018 avait d’abord recruté Gonzalo Higuain. Puis avaient suivi l’international mexicain, Rodolfo Pizarro, qui vient de faire ses bagages, mais aussi le Vénézuélien, Josef Martinez, meilleur buteur de la MLS en 2018, arrivé libre au mois de janvier en provenance d’Atlanta United.

La greffe n’a pourtant pas prise. C’est, en tout cas, ce qu’a expliqué, le journaliste Tim Padget, dans les colonnes du Miami Herald, au moment de l’annonce de la signature du champion du monde argentin. “En tant qu’habitant de Miami et grand fan de foot, personne n’a plus envie que moi que l’arrivée de Messi fasse de Miami une ville de soccer. Mais c’est le problème : ce n’est pas une ville de soccer – et je ne suis pas vraiment sûr que la magie de Messi puisse changer cela… Et c’est parce que la plus grand fan base -les Latinos- s’intéresse seulement aux équipes qu’eux ou leurs parents ou grand-parents ont laissé derrière eux au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du sud ou dans les Caraïbes”. Pour Padget, le manque de sens communautaire d’une ville où les “Latinos sont la majorité mais vivent surtout dans des bulles morcelées” n’a pas aidé non plus à ce que la mayonnaise prenne.

Quoiqu’il en soit, l’ambiance devrait être caliente vendredi au Drive Pink Stadium, alors que l’Inter Miami reçoit les Mexicains de Cruz Azul, qui pourront aussi compter sur un contingent de supporters. Un premier rendez-vous pour Leo Messi qui a pour cadre la Leagues Cup, un tournoi qui réunit des équipes de MLS et du championnat mexicain depuis 2019. Une manière de latiniser un peu plus le soccer et de profiter de la passion de supporters pas avares en kilomètres ou en dollars au moment de se rendre au stade.

L’effervescence autour des déplacements de l’icône Messi devrait d’ailleurs être d’autant plus grande que la ville où il se rendra abritera une importante communauté latino-américaine. Mais un emballement pérenne peut-il vraiment se produire autour de l’Inter Miami, actuel lanterne rouge de la Conférence Est ? Difficile de se prononcer. En revanche, en accueillant Messi, Miami ne peut que renforcer son statut de destination privilégiée d’une certaine élite latino-américaine.