Liste du Ballon d’or : 20 femmes et 30 hommes nommés, Messi et Neymar absents.

Surprise sur la liste des joueurs et joueuses nommés pour le Ballon d’or 2022. Au total, 20 joueuses, dont quatre françaises, ont été nommées pour succéder à Alexia Putellas en tant que meilleure joueuse de la saison. Côté masculin, 30 joueurs ont été nommés mais l’Argentin Lionel Messi, septuple lauréat et sacré l’an dernier, ne figure pas dans la liste.

Son coéquipier brésilien du PSG, Neymar, est également absent. Le Ballon d’Or 2022, décerné par le magazine France football, sera remis le 17 octobre. Le Français Karim Benzema (Real Madrid) apparaît grand favori.

La non-nomination de Messi est en soi un événement : l’Argentin étant présent parmi les prétendants au Ballon d’Or depuis 2006 et sur le podium quasiment sans discontinuer depuis 2007, hormis en 2018.

Mais celui qui est surnommé “La Pulga” (35 ans) sort d’une première saison très compliquée avec le PSG : il n’a inscrit que 11 buts, toutes compétitions confondues, échouant en 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Tout comme Neymar.

Le quintuple vainqueur portugais Cristiano Ronaldo, dont le retour à Manchester United l’été dernier n’a pas non plus été une réussite, est en revanche nommé.

Son ex-coéquipier au Real Madrid Karim Benzema, qui fait figure d’immense favori pour succéder à Messi au palmarès, est lui aussi bel et bien présent. Le Français a été l’artisan principal du 14è sacre du real en C1, terminant meilleur buteur de la compétition (15). En 2021/2022, Benzema a marqué 44 buts en 46 matches avec le club madrilène, remportant également le Championnat d’Espagne.

En doublant la mise contre Francfort (2–0) mercredi en Supercoupe d’Europe, l’ex-Lyonnais 34 ans est aussi devenu le deuxième meilleur artificier de l’histoire du Real avec 324 réalisations, devant la légende madrilène Raul. À ses exploits en club, Benzema a aussi ajouté la saison dernière la Ligue des nations, son premier trophée avec l’équipe de France.

Les Bleus comptent au total quatre candidats dans la liste pour le Ballon d’Or (Karim Benzema, Kylian Mbappé, Mike Maignan, Christopher Nkunku) et deux pour le prix Yachine de meilleur gardien (Hugo Lloris, Mike Maignan).

Quatre françaises en lice

20 nommées sont également en lice pour le Ballon d’Or féminin. On retrouve la tenante du titre Alexia Putellas et la Norvégienne de Lyon Ada Hegerberg, première lauréate en 2018. Sont également présentes quatre Françaises : Selma Bacha, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Wendie Renard.

Le Ballon d’Or change de format cette année puisqu’il portera désormais sur les performances réalisées au cours de la saison sportive et non sur l’année civile.

Les 20 nommées

Selma BACHA (FRA, Lyon)

Aitana BONMATI (ESP, FC Barcelone)

Millie BRIGHT (ANG, Chelsea)

Lucy BRONZE (ANG, Manchester City puis FC Barcelone)

Kadidiatou DIANI (FRA, PSG)

Christiane ENDLER (CHL, Lyon)

Ada HEGERBERG (NOR, Lyon)

Marie-Antoinette KATOTO (FRA, PSG)

Sam KERR (AUS, Chelsea)

Catarina MACARIO (USA, Lyon)

Beth MEAD (ANG, Arsenal)

Vivianne MIEDEMA (HOL, Arsenal)

Alex MORGAN (USA, Pride d’Orlando puis Wave de San Diego)

Lena OBERDORF (ALL, VfL Wolfsburg)

Asisat OSHOALA (NGA, FC Barcelone)

Alexandra POPP (ALL, VfL Wolfsburg)

Alexia PUTELLAS (ESP, FC Barcelone)

Wendie RENARD (FRA, Lyon)

Trinity RODMAN (USA, Spirit de Washington)

Fridolina ROLFÖ (SUE, FC Barcelone)

Les 30 nommés

Trent ALEXANDER-ARNOLD (ANG, Liverpool)

Karim BENZEMA (FRA, Real Madrid)

Joao CANCELO (POR, Manchester City)

CASEMIRO (BRE, Real Madrid)

Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid)

CRISTIANO RONALDO (POR, Manchester United)

Kevin DE BRUYNE (BEL, Manchester City)

Luis DIAZ (COL, FC Porto puis Liverpool)

FABINHO (BRE, Liverpool)

Phil FODEN (ANG, Manchester City)

Erling HAALAND (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City)

Sébastien HALLER (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

Harry KANE (ANG, Tottenham)

Joshua KIMMICH (ALL, Bayern Munich)

Rafael LEAO (POR, AC Milan)

Robert LEWANDOWSKI (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad MAHREZ (ALG, Manchester City)

Mike MAIGNAN (FRA, AC Milan)

Sadio MANÉ (SEN, Liverpool puis Bayern Munich)

Kylian MBAPPÉ (FRA, Paris-SG)

Luka MODRIC (CRO, Real Madrid)

Christopher NKUNKU (FRA, RB Leipzig)

Darwin NUÑEZ (URU, Benfica puis Liverpool)

Antonio RÜDIGER (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

Mohamed SALAH (EGY, Liverpool)

Bernardo SILVA (POR, Manchester City)

SON Heung-min (CDS, Tottenham)

Virgil VAN DIJK (HOL, Liverpool)

VINICIUS JUNIOR (BRE, Real Madrid)

Dusan VLAHOVIC (SER, Fiorentina puis Juventus)

