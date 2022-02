M. Véron Monsengo-Omba en Mission en Côte D’Ivoire) : « Les Travaux Avancent Bien, Je Suis Content De Ce Que J’ai Vu »

En mission en Côte d’Ivoire du 7 au 9 février 2022 dans le cadre de l’organisation de la CAN « Côte d’Ivoire 2023 », le Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF) a visité les stades de San Pedro et de Korhogo et rencontré le Premier Ministre Patrick ACHI.

M. VERON Monsengo-Omba a fait un point de sa mission face la presse ce mercredi 9 février 2022 à l’hôtel Radisson Blu Aéroport d’Abidjan.

En compagnie de Mme Sandra Latorre, chef du bureau du SG de la CAF et de M. Jacques Bernand Anouma, ancien Président de la Fédération Ivoirienne de Football, Conseiller du Président de la CAF, M. VERON Monsengo-Omba a exprimé son sentiment de joie au sujet des infrastructures dont les travaux avancent.

« Nous avons eu des discussions avec le premier ministre qui nous a indiqué l’engagement de la Côte d’Ivoire pour la CAN 2023… Nous avons constaté que les travaux de la cité sportive à Korhogo avancent très bien. Les travaux du stade avancent très bien. Je suis content de ce que j’ai vu… A San Pedro, nous avons visité la cité sportive. Les travaux avancent bien. Les joueurs et les officiels qui vont y habiter ont de la chance », a fait savoir le SG de la CAF qui n’a pas manqué de mentionner qu’il y a toujours quelque chose à améliorer.

« Nous voulons de bonnes pelouses. Les autorités y ont pensé. Les Ivoiriens doivent être contents d’organiser la CAN. Ils doivent organiser une CAN cinq étoiles ».

A la question d’un journaliste évoquant des difficultés entre le COCAN et la CAF, le SG de la CAF a répondu qu’il n’existe aucun problème entre les deux entités.

Abordant le cahier de charges, M. VERON Monsengo-Omba a indiqué que « les infrastructures ont été remises aux autorités. La prochaine étape, c’est la livraison des ouvrages. Pour nous, les ouvrages doivent être remis six mois avant la compétition. Si vous avez été au Brésil, vous avez noté que les tribunes n’étaient pas livrées avant la compétition. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes ».

Concernant le bureau CAF à Abidjan, le SG de la CAF a fait savoir que le bureau sera ouvert début ou mi-avril 2022.

