Marcus Rashford : une présumée infidélité met fin à sa relation avec sa fiancée

Marcus Rashford se serait séparé de sa fiancée d’enfance, Lucia Loi.

Le footballeur de Manchester United, 25 ans, s’est fiancé en mai de l’année dernière, mais selon DailyMail, “la relation a suivi son cours”, le couple restant “des amis très proches”.

Cela survient alors que le joueur de Manchester United a été aperçu en train de faire la fête avec un certain nombre de filles lors d’une soirée à Miami, en Floride, et a été vu rentrer avec l’une d’elles à son hôtel à 5 ​​heures du matin sur des images obtenues par The Sun.

Le sportif s’est envolé pour le Sunshine State cette semaine et aurait apprécié la compagnie d’un certain nombre de femmes en bikini au bord de la piscine.

Une source a informé MailOnline de la rupture : “Marcus et Lucia ne sont plus ensemble depuis plusieurs mois. Ce n’est rien de compliqué ; la relation a suivi son cours et ils restent des amis très proches et ont beaucoup de respect l’un pour l’autre.

«Marcus est concentré sur la prochaine phase de sa carrière de footballeur et y consacre toute son attention. Il est sur le point de revenir au Royaume-Uni après un voyage réussi en tant que coach d’enfants à Miami et se rend au camp d’entraînement d’Angleterre cette semaine.

Pendant son séjour à Miami, il a été confirmé qu’il avait une cabane exclusive avec un service d’accueil privé cinq étoiles.

On dit qu’il a bavardé avec les filles tout en dégustant du champagne.

Un spectateur a déclaré à la publication : “De jolies filles affluaient vers Marcus à l’hôtel.”

Des sources ont maintenant déclaré que Marcus et Lucia se sont séparés il y a environ deux mois.

Jeudi de la semaine dernière, Marcus a profité d’une soirée à la discothèque Mr Jones, retournant à son hôtel avec une fille et son gardien vers 5 heures du matin.

Marcus et Lucia se sont fiancés en mai de l’année dernière et sont partis en vacances ensemble, il y a trois mois à peine.

Il a proposé une escapade en séries éliminatoires en Californie après avoir été ensemble depuis l’âge de 15 ans lorsqu’ils étaient élèves à l’école Ashton on Mersey dans le Grand Manchester.