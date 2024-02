MAX-GRADEL FAIT DES RÉVÉLATIONS SUR LA LONGUE NUIT À L’HÔTEL APRÈS LE 4-0 FACE À LA GUINÉE EQ.

Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Alain Max-Gradel a fait d’importantes révélations au micro de BEin Sports France, sur ce qui s’est passé à l’hôtel après la lourde défaite contre le Nzalang Nacional de la Guinée Equatoriale.

L’atmosphère qui a prévalu à l’hôtel après la lourde défaite contre le Nzalang Nacional

Après la victoire contre les Supers Eagles du Nigéria le 11 février 2024, le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Alain Max-Gradel s’est confié au média français BEin Sports France. Au cours de cette interview, il est revenu sur l’atmosphère qui a prévalu à l’hôtel après la lourde défaite contre les Equato-Guinéens.

« J’ai dit les gars, tant qu’il y a encore une chance, même s’il y a 1% de chance, il ne faut jamais abandonner. Et pendant tout le temps où on était à l’hôtel, on attendait les résultats des autres équipes. Il a fallu rester concentrés. Ça n’a pas été facile parce qu’on a un groupe très jeune. Il faut remobiliser tout le monde, il faut leur redonner la confiance, ça n’a pas été facile » se souvient-il.