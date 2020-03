Max Gradel : « … on nous a demandé de rentrer chez nous.c’est ainsi que je suis rentré chez moi »

Au cœur du scandale des personnalités s’étant soustraites aux tests exigés par les autorités ivoiriennes, dans le cadre des mesures contre la propagation du Coronavirus en Côte d’Ivoire, Max Gradel s’est fendu d’une vidéo pour faire des précisions.

L’attaquant de Toulouse FC n’aurait pas bénéficié d’un quelconque privilège à son arrivée à Abidjan le 17 mars dernier, en provenance de Paris. Dans une adresse vidéo, Max Gradel retrace les faits. « Mon nom a été cité dans une vidéo comme quoi, j’ai refusé de me soumettre au test. Ce qui est faux. Ce jour-là, je suis arrivé à 18h à Abidjan. De 18h à minuit, j’étais à l’aéroport. Quand j’ai fini à l’aéroport, je me suis rendu à l’INJS. Arrivé là-bas, il y avait déjà un scandale pas possible. C’est ainsi qu’on nous a demandé de rentrer chez nous, qu’il y a des médecins qui allaient nous contacter dans les jours à venir. C’est ainsi que je suis rentré chez moi », explique le vice-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Pourtant quelques jours après, une image du footballeur international ivoirien confiné à l’INJS a fait le tour des réseaux sociaux. Un fait que ne nie pas Gradel qui explique son retour à Marcory pour effectuer les tests médicaux. « Quelques jours plus tard, les médecins nous ont contacté. Je suis allé faire mon test à l’INJS. Il faut arrêter de créer des histoires pour rien. J’espère avoir été clair sur ce sujet », a-t-il conclu au sujet de son incivisme supposé. D’ailleurs, l’ex-attaquant de Saint-Etienne a lancé un appel à la responsabilité dans une période sanitaire « très fragile ». « Il y a des personnes aujourd’hui qui profitent de la situation pour divulguer de fausses informations. Je ne sais pas ce que vous gagnez en faisant cela. Ça ne sert à rien, il faut arrêter ! Parce qu’en ce moment-là, on est dans une situation très fragile. Ce n’est pas le moment de faire ce genre de chose », a-t-il conseillé.

Source: Sports ivoire

