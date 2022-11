Médias : Didier Drogba signe à NCI pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022

Didier Drogba a signé à NCI en tant que consultant pour la prochaine coupe du monde de football FIFA Qatar 2022, annonce un communiqué de la télévision transmis ce vendredi à Abidjan.net.

« NCI, la Nouvelle Chaîne Ivoirienne est très heureuse d’annoncer la signature de Didier Drogba en tant que consultant, pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 qui aura lieu du 20 Novembre 2022 au 18 Décembre 2022 », indique le texte.

Superstar internationale, ancien capitaine des Éléphants (106 sélections, 65 buts) et légende du Football, Didier Drogba a participé à trois (03) Coupe du monde FIFA avec la Côte d’Ivoire (2006, 2010 et 2014). Il a aussi porté les maillots de grands clubs européens dont Galatasaray (Turquie), l’Olympique de Marseille (France) et Chelsea Football Club (Angleterre) avec lequel il a remporté la Champions’ League en 2012.

C’est donc un acteur majeur du Football, sport-roi dans le monde, qui rejoint NCI. Il apportera son expérience de la Coupe du Monde et sa connaissance du football mondial.

Avec cette signature, la légende ivoirienne du Football rejoint ainsi la team des consultants de prestige qui commenteront et analyseront les équipes, les joueurs, les matchs et les faits de jeu, tous les jours sur NCI, pour le bonheur des téléspectateurs ivoiriens.

Diffuseur officiel et exclusif en Côte d’Ivoire de la plus grande des compétitions de football sur le territoire ivoirien, NCI offrira aux téléspectateurs un dispositif exceptionnel composé des plateaux d’avant match de qualité (NCI Sport Live) débutant 45 minutes avant chaque match et se terminant 25 minutes après la fin du match, animés par Teeyah et Joel Amos Badi avec une quinzaine des meilleurs consultants ivoiriens dont Didier Drogba, Baky Koné, Amara Diané, Babou Eric, Choilio Diomandé, Abdoulaye Traoré Ben Badi.

En effet, à l’instar des grandes chaînes de télévision du monde détentrices des droits free-to-air comme TF1, NCI – La Nouvelle Chaîne Ivoirienne diffusera, en Direct et en Haute Définition, les 28 meilleurs matchs de la compétition dont 16 matchs de poules, 4 matchs des 8e de finales, 2 matchs des ¼ de finales, les 2 demi-finales, la petite finale et la grande Finale.

NCI offrira également, tous les soirs à 22h, un Journal de la Coupe du Monde où seront diffusés les buts et les moments forts de l’ensemble des 64 matchs de la compétition, commentés et analysés par sa team de consultants.

Suivez en Exclusivité et en Haute Définition la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 en Côte d’Ivoire sur NCI – La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.

NCI – La Nouvelle Chaîne Ivoirienne est diffusée en accès gratuit sur tout le territoire ivoirien, sur le n°4 de la TNT, sur le n°204 du bouquet Canal+, sur notre site internet www.nci.ci et sur notre page Facebook NCI – La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.

A l’exception de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui sera diffusée uniquement sur le territoire ivoirien (limitation territoriale imposée par la FIFA à tous les diffuseurs officiels de chaque pays), les programmes de NCI sont aussi diffusés à l’international via son site internet www.nci.ci ou sa page Facebook officielle NCI-La Nouvelle Chaine Ivoirienne ainsi qu’en France et Belgique sur les bouquets africains de Orange (n°599), Free (n°447), SFR (n°849)

