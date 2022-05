Mercato: convoité par le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni sort du silence

Annoncé l’été prochain au Real Madrid mais également à Liverpool et au PSG qui fait le forcing pour enrôler le monégasque, Aurélien Tchouaméni s’est exprimé sur son avenir.

C’est la nouvelle sensation en Europe en cette période de pré-mercato. Auteur d’une belle saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni affole en effet les écuries européennes. Le milieu de terrain monégasque est convoité par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool, entre autres. La presse espagnole avait même annoncé il y a quelques jours que la direction madrilène a trouvé un accord avec l’international français.

Mais finalement, il n’en est rien et les autres concurrents dont le PSG sont toujours sur le coup et sont prêts à surenchérir. Selon Foot Mercato, l’état major parisien a déjà discuté du projet sportif avec l’entourage du joueur, et Tchouaméni correspond totalement à la ligne directrice que veut suivre le futur directeur sportif du club Luis Campos, à savoir recruter des jeunes talents français.

Dans un entretien accordé à CNN, le principal concerné a notamment été interrogé sur ses préférences pour l’avenir : le Real Madrid et la Liga ou Liverpool et la Premier League ? « J’aime les deux : je peux regarder les matchs espagnols et les matchs anglais. C’est différent de jouer en Espagne et c’est différent de jouer en Angleterre, mais au final, pour moi, c’est juste une question d’adaptation », a-t-il répondu.

« Je suis une personne ambitieuse. Chaque fois que je fais quelque chose, je veux tout simplement gagner. Si je veux être excellent, je dois m’adapter pour trouver des choses qui me permettront de grandir en tant que joueur », a aussi lâché le joueur formé aux Girondins de Bordeaux.

