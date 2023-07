mercato: le Real va attendre pour Mbappé

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prévu de s’en aller cet été. Surpris par la décision du champion de France d’écarter son attaquant pour la tournée au Japon et en Corée du Sud, le Real Madrid refuse pour le moment de s’emballer et préfère patienter jusqu’à l’été prochain. Florentino Pérez prêt à attendre pour Kylian Mbappé. Reverra-t-on Kylian Mbappé (24 ans) avec la tunique du Paris Saint-Germain ? Pour l’heure, personne n’a la réponse. Après lui avoir lancé un ultimatum pour l’inciter à lever son option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire, les dirigeants parisiens ont sévi en empêchant leur attaquant de prendre part à la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Une manière radicale de l’inciter à partir pour récupérer une partie non-négligeable de la somme investie pour son arrivée en 2017, à savoir 180 millions d’euros. Le Real a un boulevard Problème, le PSG doit trouver un acheteur. Si Al Hilal est prêt à débourser 200 millions d’euros pour ce transfert, on imagine mal le champion du monde 2018 s’exiler en Arabie Saoudite à 24 ans alors qu’il pourra décider de son avenir dans un peu moins d’un an. Liverpool et Chelsea, privés de Ligue des Champions pour l’exercice à venir, sont des options bien plus crédibles pour le Parisien, mais c’est bien le Real Madrid qui reste sa destination préférentielle. Et probablement la seule à cocher toutes les cases. L’autre souci pour Paris, c’est que la Maison Blanche n’a pas l’intention de se précipiter dans ce dossier. Se sachant en position de force pour conclure l’arrivée de Mbappé au terme de son contrat, les dirigeants madrilènes n’ont pas forcément intérêt à sortir le chéquier. D’après AS, la Casa Blanca comptait 128,2 millions d’euros de fonds de trésorerie à sa disposition au 30 juin. A cette somme, le Real peut ajouter jusqu’à 265 millions d’euros pour des «dépenses imprévues» . Soit un total de quasiment 400 millions d’euros. Une saison avec un seul 9, est-ce possible ? Dans la logique, le Real pourrait se permettre de boucler une telle opération dans les semaines à venir, notamment pour combler le récent départ de Karim Benzema, parti à Al Ittihad après son aventure de 14 années à Madrid. Mais Carlo Ancelotti a récemment assuré qu’il pouvait très bien disputer une année avec un seul 9, à savoir Joselu, fraîchement débarqué de l’Espanyol et recruté initialement pour être la doublure du buteur lyonnais. Un positionnement tout de même surprenant au vu des objectifs hauts des Merengue. Alors, réalité ou coup de bluff ? D’après L’Equipe, les dirigeants du Real ont été surpris par la décision de leurs homologues parisiens d’écarter Mbappé. Vont-ils réellement attendre quasiment une année afin de boucler un transfert souhaité depuis désormais plus de six saisons ? La tentation de chiper le double finaliste du Mondial sans la moindre indemnité de transfert est forte et montrerait que le Real a un pouvoir d’attractivité inégalable. Même pour s’offrir un des meilleurs joueurs du monde dans son prime. Que pensez-vous du positionnement du Real Madrid ? Le club espagnol peut-il se permettre d’attendre un an avant de récupérer Kylian Mbappé ?