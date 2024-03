MINISTÈRE DÉLÉGUÉ DES SPORTS ET DU CADRE DE VIE : TREY PRISCAREÇUE EN AUDIENCE

En l’absence du ministre délégué des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, la vice-championne du para Badminton, Trey Prisca, a été reçue, au Plateau, par son directeur de cabinet et ses conseillers techniques.

Prisca présente ses médailles remportées en 2021-2022

La rencontre a été l’occasion pour Trey Prisca de présenter ses accomplissements sportifs, notamment ses médailles remportées au cours des saisons sportives 2021 et 2022. Elle a excédé les attentes dans différentes catégories, remportant notamment l’or en Double dame WH1-WH2 et l’argent en Double Mixte WH1-WH2.

Le Directeur de Cabinet a exprimé sa gratitude à Trey Prisca pour ses performances exceptionnelles, soulignant l’importance de soutenir les athlètes non seulement lors des compétitions, mais aussi tout au long de leur parcours d’entraînement et de compétition quotidien.

La vice-championne mondiale a partagé ses expériences, ses défis et ses aspirations pour l’avenir du sport dans le pays. Elle a également exprimé sa reconnaissance au Ministre délégué des Sports et du Cadre de Vie pour son engagement envers les athlètes de haut niveau. Cette rencontre privilégiée illustre la connexion entre le Ministre Metch Adje Silas et la communauté sportive, démontrant son engagement même en son absence.

Cette audience accordée à Trey Prisca témoigne de l’engagement continu du gouvernement envers le développement du sport et de son respect envers ceux qui représentent fièrement notre pays sur la scène internationale.