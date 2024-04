MMA- Demi-finales AML: des choses de feux

Avant les grands combats des guerriers de l’arène au CSCTICAO, le temple sportif situé dans la commune d’Adjamé a abrité, ce 12 avril 2024 une conférence de presse qui a été précédé de la pesée des athlètes.

Les fighters se sont prêtés à la traditionnelle pesée suivie de la conférence de presse. Ce grand moment intervient avant les demi-finales de l’African MMA League Championship avec 13 fights de choc de ce samedi 13 avril 2023.

Un décor digne des grands shows à l’américaine qui nous a été servit par Ismaël Bakayoko, promoteur de l’Africa MMA League (AML) qui tient à se réjouir de la mobilisation. “Pour l’instant nous avons avons vendu tous les tickets. La salle fait 2500 places. Ce sera quelque chose d’exceptionnel. Une soirée unique et de rêve comme à Las Vegas avec l’UFC. Nous vous attendons”.

Plusieurs chocs électriques en perspective lors de ces demi-finales. Les amoureux de ce sport auront droit à 6 combats professionnels et 7 combats amateurs dont celui des Dames qui fait frissonner le public entre Sekongo Maryse et Kouassi Amenan. Des chocs de fer pour le bonheur des amoureux. Un avant-goût a été servi au public lors de la pesée.

“Tu vas sentir la charge, tu vas lire l’heure”,”Je vais te broyer demain, au 1er round tu seras ko”, “Je vais te faire saigner”,”Je vais te finir au 1er round “,”Sors du cinéma et reviens à la réalité”, tels se déclinent les propos des uns à l’endroit des autres lors du face-off. C’est évident que ce sera à la “guerre comme à la guerre”.

Les duels de foudre de guerre ont été présentés au public. Moassony Roger vs Djidja Jean Rwan Bryan vs Abdoul Sankara Koné Kassoum vs Gahoua Junior Axel Iridje vs Amao Sidik Kpele Christophe vs Dao Kader Les gains grimpent pour les athlètes Lors de cette rencontre avec les médias, les organisateurs ont dévoilé la cagnotte mise en jeu pour les demi-finales. Ils connaissent une hausse considérable. Ce qui a fait sourire les fighters et leurs staffs.

Chez les professionnels, le vainqueur empochera la somme de 500 mille Fcfa contre 300 mille lors des quarts de finale. Chez les amateurs c’est aussi une hausse, la cagnotte sera de 250 mille au lieu des 150 mille en quart. Le promoteur a indiqué que cela était une promesse faite au athlètes lors de la signature de leur contrat.