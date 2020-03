Mohamed Salah: son plus grand objectif à la reprise de la Premier League

Alors que tous les joueurs de premier league sont pour certains mis en quarantaine et pour d’autres en confinement, l’international égyptien Mohamed Salah songe plutôt déjà à un retour le plus vite possible sur les pelouses de Premier League. L’attaquant égyptien se montre optimiste à l’idée que le coronavirus ne causera plus de graves dégâts avec la future découverte du vaccin et du médicament.

Avant l’interruption du championnat, son dernier match en championnat était face à Bournemouth . Dès la reprise, Mohamed Salah pourra compter sur ses accélérations pour atteindre un objectif qui est de marquer plusieurs buts, car e Pharaon n’est pas loin de faire la passe de 3. Il occupe la 4ème place et est à 3 buts du meilleur buteur Jamie Vardy de Leicester City.

L’attaquant égyptien était le meilleur buteur de Premier League durant la saison 2017-2018 avec 32 réalisations en 36 matchs. Pour cette nouvelle saison, Salah a récidivé avec 22 buts en 38 rencontres.

Une place de meilleur buteur partagée avec Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang qui ont inscrit le même nombre de buts.

Dès la reprise, la course sera très rude. En plus de remporter pour la première fois le titre de Premier League avec les Reds de Liverpool, Mohamed Salah pourrait s’offrir un troisième soulier d’or de rang en Angleterre. l’Egyptien pourrait vivre une saison exceptionnelle en dehors de la pandémie du Covid-19.

