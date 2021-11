Mondial 2022 : Cameroun-Côte d’Ivoire ou la bataille des frères ennemis

La Côte d’Ivoire n’a pas tremblé face au Mozambique, samedi 13 novembre, pour son avant-dernier match des éliminatoires du Mondial 2022 (2e tour). Max-Alain Gradel, Maxwel Cornet et Jean Michael Seri ont inscrit les buts de la victoire des Éléphants (3-0). Les Ivoiriens comptent un point d’avance avant leur dernier match contre les Lions indomptables, le 16 novembre. Dans une épître Zouzoua, Fernand Dédeh, fait un décryptage de l’avant match et du sport ivoirien.

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Cameroun-Côte d’Ivoire ou la bataille des frères ennemis. Un Grand du football va tomber ce mardi 16 novembre 2021, sur le chemin du mondial 2022. Les Lions Indomptables sont dans leur antre. Les Eléphants ne sont pas des victimes résignées.

Une autre bataille que nous suivons: celle que mène ton Camarade contre les mauvaises pratiques dans la gestion de l’argent public. Il met les responsables des sociétés d’Etat en équilibre instable. Mais il y a comme une symphonie inachevée…

Les Eléphants de Côte d’Ivoire jouent gros ce mardi 16 novembre 2021 au stade de Japoma, à Douala. Ça passe ou ça casse. Un nul ou une victoire. Défaite interdite. La qualification pour le dernier tour éliminatoire du mondial 2022 au Qatar est à ce prix. Les Ivoiriens ont jusque-là, fait l’essentiel sur la course de fond. Ils sont maintenant dans les derniers 100 m. Ultimes efforts et le ticket est dans la poche. Les Camerounais sont en mode orgueil et revanchards. La seule défaite des Lions Indomptables en matches de poule, c’était à Ebimpé le 6 septembre 2021. Ils ne la digèrent pas. Ils la mettent au compte de la mauvaise pelouse du stade olympique Alassane Ouattara. Japoma présente une bien meilleure pelouse, les deux équipes ont mené la course en tête avec quatre victoires et un match nul pour les Eléphants en cinq matches. Quatre victoires et une défaite pour les Lions Indomptables en autant de matches.

Le sélectionneur camerounais, le Portugais Antoine Conceiçao qui vient de signer pour deux ans supplémentaires avec la fédération camerounaise de football est confiant: « nous allons gagner, gagner et gagner ». De son côté, le Français Patrice Beaumelle ne se met pas de pression: « la vérité sera sur le rectangle vert. ».

Le bourreau des Lions Indomptables lors de la rencontre d’Ebimpé est de retour dans le groupe. Sébastien Haller qui a littéralement explosé à l’AJAX d’Amsterdam et en ligue des champions UEFA a été l’ombre de lui-même face au Mozambique. Mais attention, un Eléphant devient toujours féroce devant un Lion.

Une chose paraît sûre: des buts, il y en aura dans ce match. Deux équipes offensives et marqueuses. Des joueurs de bon niveau, capables de changer le cours du jeu a chaque moment. Rendez-vous, à partir de 19 h gmt.

Au plan national, les autorités parlent de « changement de paradigmes » dans la gestion et la conduite des affaires publiques. Lutte contre la corruption, exemplarité, redevabilité. À sa prise de fonction, Le Blanc de la Mé avait passé le message: rompre avec les habitudes de gestion qui brisent la confiance entre les citoyens et les décideurs. Ton Camarade en nommant un ministre spécialement chargé de la lutte contre la corruption, donnait en fait un signal fort à la communauté nationale et à la communauté internationale. JPA, à sa prise de fonction, avait invité les ministres à adapter le discours public à la réalité des faits, dire la vérité aux citoyens…

Les audits dans les sociétés d’Etat ne sont alors que la volonté d’assainir la gestion, remettre les choses a l’endroit.

Seulement voilà: les choses doivent être claires pour tout le monde. La place des voleurs est en prison. Ça signifie alors que les faits sont établis, les audits ont montré des fautes et des enrichissements illicites. Autrement, la présomption d’innocence demeure le principe.

Autre préoccupation: les conseils d’administration des sociétés mises en cause. Quel est véritablement leur rôle? À quel jeu jouent-ils au point que des directeurs généraux s’autorisent des libertés? Ils se contentent d’encaisser les jetons de présences et les petits présents intéressés des DG?

S’il y a faute, elle est collective. Et toute la chaîne doit en assumer les conséquences.

En vérité, ton Camarade et Le Blanc de la Mé conduisent une opération de salubrité publique. En même temps, sont-ils prêts à aller jusqu’au bout de la logique? S’arrêter en si bon chemin, serait tellement décevant. Aller plus loin, c’est scier la branche sur laquelle ils sont assis, eux-mêmes.

La musique a commencé. Dansons ensemble le Zouglou… En zouglou, gbê vaut mieux que drap. N’est-ce pas les Gaoussou magiciens? Je n’ai pas pu être au Palais de la Culture. Mais je n’ai rien raté de l’envolée zougloutique. Mes soldats étaient en place. Bravo pour l’esprit Pro…

