Mondial 2022: “Israël” remplacé par “Territoires palestiniens occupés” sur le site web de réservation.

Israël a visiblement été omis

Des Israéliens ayant souhaité réserver leurs places pour la 22e édition de la Coupe du monde de football n’ont pas pu indiquer qu’ils effectuaient leur manipulation depuis Israël, le nom n’apparaissait pas dans la liste des pays à partir desquels il était possible d’acheter des billets. La mention “Territoires palestiniens occupés” pouvait en revanche être sélectionnée.

Les Israéliens ont été autorisés à se rendre au Qatar pour assister aux matchs de la compétition organisée par la FIFA du 21 novembre au 18 décembre 2022, tandis que Doha n’a pas de relation diplomatique avec l’Etat hébreu.

ais Israël a visiblement été omis sur la page de réservation du site de la FIFA réalisée par le Qatar, même si le seul moyen d’acheter des places est de passer par ce site.

L’incident a duré plusieurs heures selon les médias israéliens et n’a été réglé que mercredi matin, moment auquel les réservations étaient si nombreuses que le site était saturé et à nouveau impossible d’accès.

Selon les termes d’un règlement conclu avec la FIFA, après avoir acheté des billets pour le match, les Israéliens devront demander en ligne une carte d’identité de supporter, dont l’approbation permettra à son détenteur d’entrer au Qatar et de réserver un hébergement.

De son côté, lors de ce concours sportif très attendu et en vertu d’un accord conclu en juin avec les autorités jordaniennes et européennes de l’aviation pour raccourcir la durée des vols, Israël ouvrira son espace aérien aux vols internationaux à destination et en provenance du Qatar pendant toute la durée de la Coupe du monde de football 2022.

Les fans de football européens et américains en route pour le Qatar pourront ainsi survoler l’Etat hébreu, Chypre et la Jordanie, à l’aller comme au retour.

