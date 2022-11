Mondial 2022: le défi du sélectionneur camerounais Rigobert Song au Qatar

Rigobert Song sera sur le banc camerounais, au Qatar. Celui que l’on considérait comme un « guerrier » sur le terrain lors de sa carrière de joueur saura-t-il faire oublier le fiasco du Mondial 2014 au Brésil pour les Lions indomptables ? Un défi de taille pour l’ancien défenseur aux 137 sélections avec le Cameroun.

La vie de Rigobert Song est un roman. Son histoire : celle d’un gamin qui n’a pas connu son père et qui dès le plus jeune âge s’est épris pour le ballon rond. Il termine major de la première promotion de la célèbre école de football des Brasseries du Cameroun.

Adolescent, Rigobert Song signe en 2e division au Red Star Bangou, gagne un peu d’argent pour mettre du beurre dans les épinards et soutenir sa mère qui l’élève seule. À 16 ans, le jeune homme rejoint le Tonnerre de Yaoundé, un des plus grands clubs du pays. Il découvre la sélection dans la foulée, et joue sa première la Coupe du monde en 1994 aux États-Unis, à seulement 17 ans.

« Au Cameroun, les gens l’aiment pour son charisme et sa détermination »

Pendant presque deux décennies, Rigobert Song a porté le maillot des Lions indomptables. Il reste à l’heure actuelle le recordman des sélections avec les Lions indomptables (137). Rigobert Song est également le seul joueur à avoir disputé huit Coupes d’Afrique (avec deux victoires en 2000 et 2002) et personne sur le continent africain n’a joué autant de matchs de CAN que lui (36). « Il a été un très grand défenseur qui a évolué dans des grands clubs comme Liverpool. Il a toujours été un leader sur le terrain. Pour l’Afrique, c’est une icône », témoigne pour RFI Benjamin Moukandjo, capitaine des Lions lors de la victoire au Gabon lors de la CAN 2017.

