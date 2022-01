Mondial 2022: le tirage au sort des matches de barrage des éliminatoires de la zone Afrique

La Confédération africaine de football a procédé ce samedi 22 janvier à Douala au tirage au sort des barrages pour la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. De très belles rencontres se profilent avec des chocs comme Egypte-Sénégal ou Cameroun-Algérie, la rapport du confrère de RFI.

Initialement prévu en décembre dernier, ce tirage au sort des matches de barrage pour la qualification à la Coupe du monde s’est finalement déroulé ce samedi à Douala en marge de la Coupe d’Afrique des nations. Le Togolais Emmanuel Adebayor et le Sénégalais El-Hadji Diouf ont fait le déplacement pour procéder au tirage.

Dix équipes sont toujours en lice pour la qualification suite au deuxième tour. Les équipes étaient réparties en deux pots en fonction de leur classement Fifa. Dans le pot 1, on retrouvait le Sénégal, l’Algérie, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie. Dans le deuxième pot figuraient l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, la RD Congo et le Mali.

Les chocs Égypte-Sénégal et Cameroun-Algérie

Ce tirage au sort a en tout cas donné lieu à de superbes affiches avec notamment deux chocs très attendus : Egypte-Sénégal et Cameroun-Algérie. Les Pharaons de Mohamed Salah retrouveront les Lions de la Teranga de Sadio Mané pour ce qui s’annonce être un duel entre deux des plus grandes stars du football africain.

L’Algérie de Riyad Mahrez devra, quant à elle, se remettre à l’endroit après sa piteuse élimination de la CAN 2022 dès le premier tour en affrontant le Cameroun qui propose sur ses derniers matches des prestations encourageantes grâce, notamment, à un Vincent Aboubakar en grande forme.

Les autres affiches n’en restent pas moins particulièrement alléchantes avec un duel ouest africain entre Ghana – Nigeria. Eliminé dès le premier tour de la CAN, les Black Stars auront à cœur de se racheter face au voisin nigerian. Ce ne sera cependant pas chose facile car les Black Stars ont été jusqu’ici parmi les équipes les plus séduisantes de la Coup d’Afrique.

Le Maroc vise un deuxième mondial consécutif

Après sa non-qualification pour la CAN, les Léopards du Congo sont toujours en lice pour aller au Qatar. Ils feront face aux Marocains entraînés par Vahid Halilodzic et qui comptent bien participer à leur deuxième Coupe du monde consécutive après celle de 2018. Les Congolais, eux, non plus pris part à un mondial depuis 1974 et l’unique participation de leur histoire.

Enfin, le Mali et la Tunisie vont une nouvelle fois se rencontrer. Les deux équipes, qui étaient déjà dans le même groupe lors de la CAN 2019, se sont quittées sur une victoire rocambolesque 1-0 des Maliens lors du premier tour de la CAN 2022. Ces barrages sonnent donc comme une revanche pour les Aigles de Carthage face au hommes de Mohamed Magassouba.

Les rencontres se dérouleront sur le format des matches aller-retour. L’équipe qui l’emportera sur l’ensemble des deux matches validera son ticket pour la Coupe du monde au Qatar.

Égypte-Sénégal

Cameroun-Algérie

Ghana-Nigeria

RD Congo-Maroc

Mali-Tunisie

Comments

comments