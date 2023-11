Mondial 2026 : coup dur pour le Cameroun avant d’affronter la Libye

Coup dur pour les Lions Indomptables du Cameroun avant d’affronter mardi 21 novembre, la Libye pour la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026. Le gardien de but titulaire de la tanière, André Onana est forfait pour cette rencontre importante.

Forfait face à la Lybie en éliminatoires du mondial 2026, André Onana quitte la sélection

Le gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun ne pourra pas disputer la rencontre face à la Libye, comptant pour la 2eme journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026. En effet, André Onana qui est sorti sur blessure lors du match face à l’île Maurice (3-0), a dû déclarer forfait pour la suite et a même quitté le rassemblement. Un véritable coup dur pour son club Manchester United qui traverse une période non moins difficile actuellement et devrait compter sur la disponibilité de ses joueurs pour se relever.

Tout compte fait, cette situation laisse la possibilité aux deux autres gardiens en sélection d’avoir un temps de jeu. Ainsi, entre Epassy et Ondoa le manager sélectionneur Rigobert Song devra choisir quelqu’un pour maintenir la cage des Lions Indomptables inviolée lors de cette deuxième rencontre de la campagne éliminatoire pour la zone Afrique du mondial 2026. Cette confrontation entre libyens et camerounais est prévue pour mardi 21 novembre 2023.

À noter que Rigobert Song dispose de deux gardiens de classe internationale pour remplacer dignement Onana. Pour preuve, c’est Epassy qui a gardé les buts du Cameroun en coupe du monde 2022 après le départ de Onana. Et lors de la rencontre dernière face à l’île Maurice, Fabrice Ondoa a également bien assuré les arrières jusqu’au coup de sifflet final.