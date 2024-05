Mondial 2026 (Q): la liste du Togo contre la RDC, avec Laba Kodjo

A l’instar de ses homologues du continent, le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte, a publié ce jeudi sa liste des Eperviers retenus pour le rassemblement de juin, dédié aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

Encore quelques semaines et le continent africain vibrera au rythme des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les troisième et quatrième journées des phases qualificatives se tiendront en effet en juin prochain, avec des rencontres décisives pour plusieurs équipes.

En lice pour sa deuxième participation à une phase finale de cette compétition, le Togo recevra le Soudan du Sud le 05 juin 2024 au stade de Kégué à Lomé. Ensuite, un défi attend les Éperviers le 09 juin 2024 face aux Léopards de la RDC (demi-finaliste à la CAN 2023).

Pour ces deux matchs, le sélectionneur national, Paulo Duarte, a fait appel à un groupe de 26 joueurs. Dans cette liste, on retrouve le meilleur buteur de la Pro League belge et Soulier d’ébène 2024, Kévin Denkey, le défenseur et capitaine Djene Dakonam, le vétéran milieu de terrain Alaixis Romao et les jeunes réguliers Karim Dermane et Tchakei Marouf. Les locaux, le gardien de but Ouro Gneni Wassiou et le défenseur Benjamin Holete, pensionnaires de l’ASCK, sont aussi appelés.

La liste des 26 du Togo contre le Soudan du Sud et la RDC :

Gardiens :

Ouro Gneni Wassiou, Steven Folly Mensah, Fabrice Kagbatawouli.

Défenseurs :

Djene Dakonam, Loïc Bessilé, Khaled Narey, Klousseh Agbozo, Holete Benjamin, Sadik Fofana, Kévin Boma.

Milieux de terrain :

Roger Aholou, Dikeni Salifou, Karim Dermane, Tchakéi Marouf, Alaixys Romao, Adil Titi, Samuel Asamoah.

Attaquants :

Laba Kodjo Fodoh, Kodjo Aziangbe, Thibault Klidje, Kevin Denkey, Évra Agbagno, Ouattara Moutalabou, Ihlas Bebou, Ouro Tagba Mansour, Yaw Annor.