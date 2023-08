Mondial féminin : Le Maroc éliminé en huitième de finale par la France

La sélection du Maroc a été éliminée, ce mardi 8 août, des huitièmes de finale du Mondial féminin de football (du 20 juillet au 20 août 2023, Australie – Nouvelle-Zélande) face à la France (4-0). Les Lionnes de l’Atlas ont eu moins d’occasions de viser la lucarne, face aux Bleues qui se sont montrées offensives dès le début du match. Les efforts de joueuses françaises ont payé, puisque le premier but encaissé du côté marocain a été marqué à la 15e minute. Profitant du cafouillage pour multiplier les passes et mieux construire leurs tentatives, les coéquipières d’Eugénie Le Sommer ont enchaîné les deux autres buts durant la même première mi-temps, qui se sera jouée principalement sur la moitié du terrain marocain.

En seconde mi-temps, les coéquipières de Ghizlane Chebbak sont revenues plus physiques en défense de leurs filets avec la portière Khadija Er-Rmichi, mais l’expérience aura fait la différence entre les deux équipes. Bien que le Onze national ait veillé à encaisser moins de buts, lors de cette deuxième manche, il n’a pas réussi à transformer trois de ses tentatives bien construites. Ceux marqués durant le match auront ainsi été signés Kadidiatou Diani (15e), Kenza Dali (20e) et Eugénie Le Sommer (23e), auteure d’un doublé ayant permis à la France de creuser l’écart avec un 4-0 à la 70e minute.

Les Lionnes de l’Atlas quittent ainsi la compétition, sans pour autant démériter en se hissant aux huitièmes de finale lors de leur tout premier Mondial féminin. Avec cet exploit historique, le Maroc aura été en effet la première nation arabe à prendre part à une Coupe du monde féminine de football, le premier pays à se qualifier au second tour dès sa première participation et l’un du trio à avoir représenté dignement l’Afrique, lors de cette première étape après la phase de poule.

Les deux autres pays du continent, le Nigéria et l’Afrique du Sud, ont également été éliminés en huitièmes. En quart de finale, la France affrontera l’Australie.