Mondial U20: bel engouement en Gambie après la victoire des petits Scorpions face à la France

Le président Adama Barrow, himself, s’est fendu d’un tweet pour féliciter l’équipe gambienne des moins de 20 ans. « Bravo aux jeunes Scorpions, écrit le président de la République gambienne. La victoire contre la France est une grosse performance (..) Je vous souhaite bonne chance pour les prochains matches. »

Comme le président, presque toute la Gambie s’est enthousiasmée de ce formidable exploit des jeunes gambiens, qui, après avoir battu le Honduras lors du premier match, se sont offerts l’équipe de France, vainqueurs de la compétition en 2013. « C’est fantastique, c’est une performance, un résultat que personne ne pensait possible », s’est exclamé Tom Sainfiet, sélectionneur de l’équipe A de la Gambie Un succès et une qualification en huitièmes de finale qui a déclenché une petite euphorie à Banjul. « À la fin du match, beaucoup de personnes se sont retrouvées à Westfield pour célébrer la victoire des jeunes gambiens. C’est grandement symbolique de battre la France dans une Coupe du monde », témoigne Omar Jarju, journaliste et vice-président du club BST Galaxy qui évolue en deuxième division gambienne.

La Gambie n’a pas de stade aux normes

Westfield, place centrale entre Brikama et Banjul, est souvent le lieu de rendez-vous pour toutes sortes de manifestions. Certes, il y avait moins de monde que lors des exploits des Scorpions pendant la CAN 2022, mais « c’était la première fois qu’il y avait autant d’engouement pour un match qui ne concernaient que les joueurs de moins de 20 ans », affirme Jarju.

La Gambie, qui avait déjà réussi un gros exploit en allant jusqu’en quart de finale pour sa toute première CAN en 2022, ne finit pas d’étonner le monde du foot africain. Après la finale de la Can U20, les Scorpions prouvent avec la victoire face à la France que le foot gambien est sur la bonne voie. « Cela montre qu’il y a un bon travail avec les Fédérations, les clubs et toutes les académies qui travaillent en Gambie, confie Tom Saintfiet. Cela prouve aussi que nous avons de nouveaux talents et, c’est vraiment fantastique pour un petit pays comme Gambie »

L’engouement de la victoire contre la France s’est poursuivi ce vendredi matin à la télévision et dans les radios du pays. Les émissions sportives interactives ont été l’occasion pour les supporters de réclamer plus de moyens à l’État pour accompagner le football gambien qui brille par ses résultats. Aujourd’hui, la Gambie est pourtant obligée de jouer ses matches internationaux à l’étranger (Sénégal ou Maroc) faute de stade aux normes.