Naples, Victor Osimhen encore testé positif au coronavirus

L’attaquant nigérian, Victor Osimhen, est de nouveau revenu positif après qu’un nouveau test de coronavirus a été effectué sur lui lundi.

Osimhen avait été testé positif à son retour à Naples en provenance du Nigéria le jour du Nouvel An et s’isolait depuis lors. Dix jours après, Napoli a annoncé que le joueur est toujours positif. «Le prélèvement moléculaire nasopharyngé réalisé ce matin sur le footballeur Victor Osimhen (sic), a abouti à un nouveau résultat positif, a écrit lundi soir le club italien sur son compte Twitter. Le joueur va répété le test cette semaine”.

Osimhen a assisté à une fête d’anniversaire surprise lors de son court séjour au Nigeria pour les congés de fin d’année et on pensait qu’il avait contracté le virus lors de ce rassemblement. Une situation qui avait provoqué la colère de Naples surtout après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le joueur distribuait de l’argent à une foule surexcitée sans aucunes gestes barrières.

beninweb.tv

