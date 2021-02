NBA: All Star Game, Devin Booker prendra la place de Davis Anthony

Joueur des Suns de Phoenix, Devin Booker va participer, une fois de plus à un All Star Game dans quelques semaines. Il a été désigné pour remplacer Anthony Davis forfait.



Il y a quelques heures, Adam Silver, patron de la NBA a pris sa décision. Il a annoncé l’identité du joueur qui va venir remplacer Anthony Davis, qui ne pourra pas postuler à une place pour le All Star Game. Davis souffre d’une élongation au mollet droit résultant de l’aggravation d’une inflammation au tendon d’Achille et devrait revenir dans quelques semaines comme l’a annoncé sa franchise des Los Angeles Lakers.



Du coup, c’est la star des Suns âgé de 24 ans qui va pouvoir disputer le All Star Game d’Atlanta cette année et prendre la place du pivot de LA sur le banc des remplaçants. Cette saison, Booker tourne à 24,7 points, 4,3 passes décisives et 3,8 rebonds de moyenne par matchs. Rappelons que cette année, suite au Covid-19, la compétition se déroulera sur un seul jour et à huis clos dans la nuit du dimanche 7 mars au lundi 8 mars prochain.

sport.fr

