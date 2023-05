NBA : Joël Embiid réalise son rêve de MVP

Joel Embiid a réalisé son rêve en remportant le titre de meilleur joueur de la NBA.

Il s’agit du premier trophée de MVP pour le joueur des Sixers de Philadelphie.

Très ému, le centre All-star et double champion de la ligue a laissé parler ses émotions lors d’une conférence de presse mercredi :”C’est incroyable. Je me sens bien, évidemment. C’est quelque chose dont j’ai rêvé et que j’ai toujours voulu – surtout quand j’ai commencé à jouer au basket, c’était évidemment l’objectif et il y a évidemment d’autres objectifs et d’autres choses, mais ce n’est qu’une étape vers, vous savez, vers ce que je veux accomplir, qui est de gagner des championnats et nous sommes juste là, donc c’est plutôt bien.” a-t-il déclaré.

Originaire du Cameroun, Joel Embid n’a commencé à jouer au basket qu’à l’âge de 15 ans. Il est repéré pour la première fois lors d’un camp de basket-ball organisé par le joueur camerounais de NBA, Luc Mbah a Moute. Détecté par ce dernier il déménage aux États-Unis un an plus tard pur se consacrer à sa carrière.

“J’ai toujours eu le sentiment d’être un modèle, en particulier pour mon peuple camerounais et mon peuple africain, et j’ai l’impression qu’en regardant mon histoire, ils peuvent se dire : “Wow, tu l’as fait”. La probabilité que quelqu’un comme moi, qui a commencé à jouer au basket à 15 ans, ait la chance d’être le MVP de la ligue est, je dirais, probablement négative. Sans ces opportunités – nous n’avons pas beaucoup d’opportunités en Afrique, en général, pour en arriver là, mais improbable ne veut pas dire impossible ….”, a expliqué Joel Embiid, MVP de la NBA 2022-23.

Souvent blessé, Embid a manqué deux saisons complètes à cause de blessures au pied. Actuellement atteint d’une entorse au genou droit, il espère pouvoir se remettre pour affronter les Celtics mercredi prochain.