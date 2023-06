Neymar rejette des millions d’Arabie saoudite et ne quitte le PSG que pour un seul club

Neymar a, selon toutes les indications, les «jours comptés» au Paris Saint-Germain, et promet d’être l’un des protagonistes du marché des transferts d’été, six ans après avoir été acquis de Barcelone, en échange de 222 millions d’euros, faisant devenir le joueur le plus cher de l’histoire.

Les champions de France entendent «se débarrasser» de l’international brésilien, à la suite des nombreuses polémiques dans lesquelles il a déjà été mêlé, alors que lui aussi salue un «changement de décor»… mais pas à n’importe quel prix.

A tel point que, selon le portail français Foot Mercato, ce mardi, l’attaquant aurait récemment rejeté une proposition concrète d’un club saoudien, qui lui proposait un salaire d’environ 400 millions d’euros par an.

En effet, pour le moment, le joueur de 31 ans ne se voit quitter le Parc des Princes que pour aller en Premier League et représenter Manchester United, malgré le fait que, ces dernières semaines, il a été associé à l’intérêt de Chelsea, Newcastle et Manchester City