La chronique de Fernand Dédeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Nuit de deuil au Cameroun. Les Lions Indomptables ne joueront pas la finale de la CAN2021. Terrible, le football!

Impossible de circuler ce jeudi 3 février 2022 dans les rues de Yaoundé. Elles sont toutes bouchées. Embouteillages monstres et étouffants. La police est sur les nerfs. Un commissaire de police manque de s’étouffer à un carrefour. Il crie à rompre ses cordes vocales. Ses éléments subissent: « Vous là, mettez-vous ici. Bloquez-moi la circulation. Pourquoi avez-vous les bras croisés »? Le chauffeur de taxi me demande de présenter mon badge de journaliste accrédité. Peut-être que le commissaire comprendra. Je descends. « Le Caire, excusez-moi, pourriez-vous m’autoriser à traverser ce carrefour? Impossible de rejoindre le car de ramassage des journalistes accrédités. c’est fermé de partout. ». « Monsieur, ça ne passe pas! Point ». Il tire par le bras et de force, une jeune dame, agent de police et la plante devant le taxi. Il lui donne les instructions puis il quitte les lieux. J’explique ma préoccupation à une autre dame, officier de police: « Papa, vous avez vu notre grand patron… Il a donné les ordres. Nous les exécutions »!

Je comprends que je dois trouver un plan B. Il était seulement 16 h. Le match est prévu à 20 h locale. Entre-temps, le chauffeur de taxi s’impatiente. Lui, attend le prix du dépôt multiplié pour l’occasion par deux.

Je l’avais compris. Journée particulière. Jour de foot. La principale voie qui mène au stade d’Olembe fait l’objet de mesures de sécurité et de précautions particulières. Le 24 janvier 2022 est frais dans les esprits. Le drame. Le décès de huit jeunes passionnés dans la bousculade a l’entrée d’un stade oblige les autorités à être vigilantes. En plus, le Cameroun joue. Et les Camerounais sont particulièrement friands de football. Journée tendue donc. Et, à raison.

Cameroun-Egypte est ce que l’on peut appeler un classique africain. Les supporters camerounais redoutent les Pharaons. Ils se sont mis une pression supplémentaire. « Nous-mêmes savons que les Ivoiriens nous attendent… Ils disent qu’ils apprennent eux aussi, l’hymne égyptien ».

À 20 h, au coup d’envoi du match dans le théâtre d’Olembe, les Lions Indomptables entrent plutôt bien dans la partie. Ils mettent d’entrée, le rythme, se projettent bien, forcent pour marquer très vite puis dérouler tranquillement. Les Egyptiens donnent l’impression de subir le match. Au contraire, ils gèrent la vague. ils laissent l’initiative aux joueurs de Antonio Concecaõ pour essayer de les aspirer, étirer les lignes puis placer des contres. Ils épuisent en fait Vincent Aboubacar et ses partenaires. À la pause, ils ont atteint ou presque leur mission. Ne pas prendre de but, énerver les adversaires, installer le doute dans leurs esprits. Ils arrivent au fil du match, à faire déjouer les Camerounais.

Le tournant du match, le gardien camerounais retarde la mort des Lions. Il joue les Liberos face à Mohamed Salah en fin de match. André Onana gagne son duel face au sociétaire de Liverpool. Les supporters des Lions le baptisent du nom de « Sauveur de la nation ».

Aucun but ne sera marqué au terme du temps réglementaire. Pareil, pendant les prolongations. Épreuve terrible des tirs au but. Les nerfs des tireurs des Lions lâchent. Le gardien égyptien est brillant. La nuit tombe sur Yaoundé. Les rues sont désertes. Personne ne parle à son camarade. Les pas des supporters qui rentrent chez eux, sont lourds.

Les règlements de compte commencent à la télévision. La première slave est du capitaine Vincent Aboubacar: il dénonce l’esprit individuel des joueurs sur le terrain. « Chacun voulait marquer. Quand on joue collectif, on gagne. ». Coup de massue qui montre en réalité que Léa vestiaires des Lions sont plutôt bouillants. Sur les antennes de la télévision nationale, les consultants jouent les entraîneurs. Ils savent ce que Antonio Concecaõ aurait dû faire. Les joueurs qu’ils auraient dû aligner. Émotion, colère, palpables.

Yaoundé dort à 23 h. Abidjan fait la fête. Les images de la capitale ivoirienne qui inondent les réseaux sociaux sont expressives. « Quand tu n’as pas encore traversé le Nil… ». Ivoiriens et Camerounais se chambrent pour mieux se retrouver et vivre ensemble.

Comme en 1972, le Cameroun ne jouera pas la finale de la coupe d’Afrique des nations sur ses terres. Comme en 1972, il va jouer la petite finale. En course pour la médaille de bronze. En 1972, la finale avait opposé le Congo au Mali. En 2022, l’affiche est Sénégal-Egypte.

